Минск готов сдерживать посягательства на суверенитет
Посольство Белоруссии в США: народ сдержит посягательства на суверенитет
Вид на здание дворца независимости в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 5 дек – РИА Новости. Народ Белоруссии как никогда един и готов сдерживать посягательства на суверенитет и независимость страны, заявило посольство республики в США.
"Наша страна и наш народ сегодня как никогда едины и готовы успешно пресекать и сдерживать любые посягательства, направленные на подрыв независимости и суверенитета Республики Беларусь", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте дипмиссии на фоне проведения так называемого "второго стратегического диалога" между США и белорусской оппозицией 4 декабря в Вильнюсе.
Там подчеркивается, что в Белоруссии отметают неприкрытое вмешательство в ее внутренние дела "через проведение так называемого "второго стратегического диалога" с никем, через перечисление неискренних потуг по "поддержке демократических устремлений" белорусского народа". "Призывы, замечания, осуждения, обсуждения "участников", вручную отобранных режимом Байдена, бессмысленны, бесполезны и нерелевантны. Американскому режиму стоило бы озаботиться своими собственными вездесущими внутренними проблемами и вопиющими нарушениями прав человека, широко признанными авторитетными международными организациями по правам человека и честными американскими политиками", - говорится в сообщении.
Там подчеркивается, что руководство и правительство Белоруссии подотчетны только белорусскому народу. "Наши президентские выборы пройдут 26 января 2025 года в полном соответствии с конституцией Беларуси и избирательным кодексом Беларуси. Нам лучше знать, как провести свободные и честные выборы, без потворствования бессмысленным хотелкам и прихотям западных "демократизаторов", - добавили в посольстве.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции, которая назвала кандидата Светлану Тихановскую победителем. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции, включая Тихановскую, выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность.
Суд в Минске 6 марта 2023 года заочно приговорил Тихановскую, находящуюся в Литве, к 15 годам лишения свободы по обвинению в заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к санкциям, разжигании социальной розни, измене государству.
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