https://ria.ru/20241205/belorussija-1987432925.html

Минск готов сдерживать посягательства на суверенитет

Минск готов сдерживать посягательства на суверенитет - РИА Новости, 05.12.2024

Минск готов сдерживать посягательства на суверенитет

Народ Белоруссии как никогда един и готов сдерживать посягательства на суверенитет и независимость страны, заявило посольство республики в США. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T01:30

2024-12-05T01:30

2024-12-05T01:30

в мире

белоруссия

сша

литва

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576939874_0:256:3086:1991_1920x0_80_0_0_72f4263e87d462f85138cc10888009b9.jpg

МИНСК, 5 дек – РИА Новости. Народ Белоруссии как никогда един и готов сдерживать посягательства на суверенитет и независимость страны, заявило посольство республики в США. "Наша страна и наш народ сегодня как никогда едины и готовы успешно пресекать и сдерживать любые посягательства, направленные на подрыв независимости и суверенитета Республики Беларусь", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте дипмиссии на фоне проведения так называемого "второго стратегического диалога" между США и белорусской оппозицией 4 декабря в Вильнюсе. Там подчеркивается, что в Белоруссии отметают неприкрытое вмешательство в ее внутренние дела "через проведение так называемого "второго стратегического диалога" с никем, через перечисление неискренних потуг по "поддержке демократических устремлений" белорусского народа". "Призывы, замечания, осуждения, обсуждения "участников", вручную отобранных режимом Байдена, бессмысленны, бесполезны и нерелевантны. Американскому режиму стоило бы озаботиться своими собственными вездесущими внутренними проблемами и вопиющими нарушениями прав человека, широко признанными авторитетными международными организациями по правам человека и честными американскими политиками", - говорится в сообщении. Там подчеркивается, что руководство и правительство Белоруссии подотчетны только белорусскому народу. "Наши президентские выборы пройдут 26 января 2025 года в полном соответствии с конституцией Беларуси и избирательным кодексом Беларуси. Нам лучше знать, как провести свободные и честные выборы, без потворствования бессмысленным хотелкам и прихотям западных "демократизаторов", - добавили в посольстве. После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, в стране прошли протестные акции оппозиции, которая назвала кандидата Светлану Тихановскую победителем. Для пресечения акций силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Ряд представителей белорусской оппозиции, включая Тихановскую, выехали за рубеж, в частности в Польшу, Литву, на Украину, и оттуда ведут свою деятельность. Суд в Минске 6 марта 2023 года заочно приговорил Тихановскую, находящуюся в Литве, к 15 годам лишения свободы по обвинению в заговоре с целью захвата госвласти неконституционным путем, создании экстремистского формирования и руководстве им, публичных призывах к санкциям, разжигании социальной розни, измене государству.

https://ria.ru/20241203/belorussiya-1986994812.html

https://ria.ru/20240928/belorussiya-1975205192.html

белоруссия

сша

литва

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белоруссия, сша, литва, светлана тихановская, александр лукашенко, минск