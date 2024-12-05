Рейтинг@Mail.ru
Опоздавшие на авиарейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом - РИА Новости, 05.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:28 05.12.2024 (обновлено: 19:20 05.12.2024)
https://ria.ru/20241205/aviareysy-1987578357.html
Опоздавшие на авиарейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом
Опоздавшие на авиарейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом - РИА Новости, 05.12.2024
Опоздавшие на авиарейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом
Опоздавшие на рейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом с 1 сентября 2025 года, следует из приказа Минтранса. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T17:28
2024-12-05T19:20
министерство транспорта рф (минтранс россии)
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896355562_0:0:3013:1695_1920x0_80_0_0_a4486474be6746782f8f3cbb9a7cf693.jpg
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Опоздавшие на рейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом с 1 сентября 2025 года, следует из приказа Минтранса.Сейчас, если пассажир купил билет "туда-обратно" и опоздал на рейс, авиакомпании могут аннулировать сразу весь заказ.&quot;Со следующего года такой &quot;опции&quot; не будет: обратный билет будет сохранен за пассажиром&quot;, — отметили в ведомстве.Дополнительных комиссий за опоздание на рейс больше не будет, пассажир оплачивает только фактические расходы перевозчика."Авиакомпаниям необходимо будет разработать и утвердить документы, содержащие применяемые ими принципы ценообразования. Такое требование позволит сделать ценовую политику перевозчиков более прозрачной", — добавили в Минтрансе.Приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031-го.
https://ria.ru/20241115/overbuking-1983867430.html
https://ria.ru/20230908/puteshestviya-1894789135.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896355562_22:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_6e6ba9f981afd18ba20b3cd0fa3d9a2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
министерство транспорта рф (минтранс россии), экономика
Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Экономика
Опоздавшие на авиарейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом

Опоздавшие на авиарейс пассажиры с сентября смогут использовать обратный билет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЖенщина возле электронного табло вылетов в аэропорту Домодедово в Москве
Женщина возле электронного табло вылетов в аэропорту Домодедово в Москве - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Женщина возле электронного табло вылетов в аэропорту Домодедово в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Опоздавшие на рейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом с 1 сентября 2025 года, следует из приказа Минтранса.
Сейчас, если пассажир купил билет "туда-обратно" и опоздал на рейс, авиакомпании могут аннулировать сразу весь заказ.
Самолет Airbus 330 - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
В Совфеде предложили запретить овербукинг на авиарейсах
15 ноября, 04:07
«

"Со следующего года такой "опции" не будет: обратный билет будет сохранен за пассажиром", — отметили в ведомстве.

Дополнительных комиссий за опоздание на рейс больше не будет, пассажир оплачивает только фактические расходы перевозчика.
"Авиакомпаниям необходимо будет разработать и утвердить документы, содержащие применяемые ими принципы ценообразования. Такое требование позволит сделать ценовую политику перевозчиков более прозрачной", — добавили в Минтрансе.
Приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031-го.
Женщина спит в зале ожидания аэропорта - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Отмены полетов. Что сейчас делать туристам при задержке авиарейса
8 сентября 2023, 08:00
 
Министерство транспорта РФ (Минтранс России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала