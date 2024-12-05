https://ria.ru/20241205/aviareysy-1987578357.html
Опоздавшие на авиарейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом
Опоздавшие на авиарейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом - РИА Новости, 05.12.2024
Опоздавшие на авиарейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом
Опоздавшие на рейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом с 1 сентября 2025 года, следует из приказа Минтранса. РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T17:28
2024-12-05T17:28
2024-12-05T19:20
министерство транспорта рф (минтранс россии)
экономика
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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Опоздавшие на рейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом с 1 сентября 2025 года, следует из приказа Минтранса.Сейчас, если пассажир купил билет "туда-обратно" и опоздал на рейс, авиакомпании могут аннулировать сразу весь заказ."Со следующего года такой "опции" не будет: обратный билет будет сохранен за пассажиром", — отметили в ведомстве.Дополнительных комиссий за опоздание на рейс больше не будет, пассажир оплачивает только фактические расходы перевозчика."Авиакомпаниям необходимо будет разработать и утвердить документы, содержащие применяемые ими принципы ценообразования. Такое требование позволит сделать ценовую политику перевозчиков более прозрачной", — добавили в Минтрансе.Приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031-го.
https://ria.ru/20241115/overbuking-1983867430.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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министерство транспорта рф (минтранс россии), экономика
Министерство транспорта РФ (Минтранс России), Экономика
Опоздавшие на авиарейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом
Опоздавшие на авиарейс пассажиры с сентября смогут использовать обратный билет
МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Опоздавшие на рейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом с 1 сентября 2025 года, следует из приказа Минтранса.
Сейчас, если пассажир купил билет "туда-обратно" и опоздал на рейс, авиакомпании могут аннулировать сразу весь заказ.
«
"Со следующего года такой "опции" не будет: обратный билет будет сохранен за пассажиром", — отметили в ведомстве.
Дополнительных комиссий за опоздание на рейс больше не будет, пассажир оплачивает только фактические расходы перевозчика.
"Авиакомпаниям необходимо будет разработать и утвердить документы, содержащие применяемые ими принципы ценообразования. Такое требование позволит сделать ценовую политику перевозчиков более прозрачной", — добавили в Минтрансе.
Приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031-го.