https://ria.ru/20241205/aviareysy-1987578357.html

Опоздавшие на авиарейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом

Опоздавшие на авиарейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом - РИА Новости, 05.12.2024

Опоздавшие на авиарейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом

Опоздавшие на рейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом с 1 сентября 2025 года, следует из приказа Минтранса. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T17:28

2024-12-05T17:28

2024-12-05T19:20

министерство транспорта рф (минтранс россии)

экономика

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МОСКВА, 5 дек — РИА Новости. Опоздавшие на рейс пассажиры смогут воспользоваться обратным билетом с 1 сентября 2025 года, следует из приказа Минтранса.Сейчас, если пассажир купил билет "туда-обратно" и опоздал на рейс, авиакомпании могут аннулировать сразу весь заказ."Со следующего года такой "опции" не будет: обратный билет будет сохранен за пассажиром", — отметили в ведомстве.Дополнительных комиссий за опоздание на рейс больше не будет, пассажир оплачивает только фактические расходы перевозчика."Авиакомпаниям необходимо будет разработать и утвердить документы, содержащие применяемые ими принципы ценообразования. Такое требование позволит сделать ценовую политику перевозчиков более прозрачной", — добавили в Минтрансе.Приказ вступает в силу с 1 сентября 2025 года и будет действовать до 1 сентября 2031-го.

https://ria.ru/20241115/overbuking-1983867430.html

https://ria.ru/20230908/puteshestviya-1894789135.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

министерство транспорта рф (минтранс россии), экономика