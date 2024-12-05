Американская Milliken разработает военную форму для армянской армии
Минобороны Армении ждет новую военную форму от американской Milliken
Ереван. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 5 дек - РИА Новости. Армянская сторона обсуждает с американской компанией Milliken & Company разработку и поставки новой военной формы для вооруженных сил Армении, сообщает пресс-служба минобороны страны.
Отмечается, что в рамках рабочего визита в США министр обороны Армении Сурен Папикян принял в посольстве республики в Вашингтоне Брюса Лафлама - вице-президента Milliken & Company, специализирующейся в дизайне и разработке военного обмундирования, а также руководителей военных и международных программ компании Скотта Группа и Томми Янга.
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"В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества в направлении разработки нового обмундирования для вооруженных сил Армении, в частности, относительно типов формы одежды, процесса разработки, сроков поставки тестовых образцов и других процедур для реализации программы", - говорится в сообщении.
В феврале Папикян заявил, что Армения намерена ввести в своих вооруженных силах военную форму по стандартам НАТО. Он уточнил, что пока речь идет о полевой форме. По словам министра, будет объявлен тендер, в результате чего появится удобная, качественная военная форма, при этом ее продажа будет законодательно запрещена.