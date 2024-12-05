https://ria.ru/20241205/armenija-1987450747.html

Американская Milliken разработает военную форму для армянской армии

Американская Milliken разработает военную форму для армянской армии - РИА Новости, 05.12.2024

Американская Milliken разработает военную форму для армянской армии

Армянская сторона обсуждает с американской компанией Milliken & Company разработку и поставки новой военной формы для вооруженных сил Армении, сообщает... РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T07:58

2024-12-05T07:58

2024-12-05T07:58

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ЕРЕВАН, 5 дек - РИА Новости. Армянская сторона обсуждает с американской компанией Milliken & Company разработку и поставки новой военной формы для вооруженных сил Армении, сообщает пресс-служба минобороны страны. Отмечается, что в рамках рабочего визита в США министр обороны Армении Сурен Папикян принял в посольстве республики в Вашингтоне Брюса Лафлама - вице-президента Milliken & Company, специализирующейся в дизайне и разработке военного обмундирования, а также руководителей военных и международных программ компании Скотта Группа и Томми Янга. "В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества в направлении разработки нового обмундирования для вооруженных сил Армении, в частности, относительно типов формы одежды, процесса разработки, сроков поставки тестовых образцов и других процедур для реализации программы", - говорится в сообщении. В феврале Папикян заявил, что Армения намерена ввести в своих вооруженных силах военную форму по стандартам НАТО. Он уточнил, что пока речь идет о полевой форме. По словам министра, будет объявлен тендер, в результате чего появится удобная, качественная военная форма, при этом ее продажа будет законодательно запрещена.

https://ria.ru/20241127/armeniya-1985934018.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, технологии, армения, сша, вашингтон (штат), нато