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Американская Milliken разработает военную форму для армянской армии - РИА Новости, 05.12.2024
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07:58 05.12.2024
https://ria.ru/20241205/armenija-1987450747.html
Американская Milliken разработает военную форму для армянской армии
Американская Milliken разработает военную форму для армянской армии - РИА Новости, 05.12.2024
Американская Milliken разработает военную форму для армянской армии
Армянская сторона обсуждает с американской компанией Milliken & Company разработку и поставки новой военной формы для вооруженных сил Армении, сообщает... РИА Новости, 05.12.2024
2024-12-05T07:58
2024-12-05T07:58
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ЕРЕВАН, 5 дек - РИА Новости. Армянская сторона обсуждает с американской компанией Milliken &amp; Company разработку и поставки новой военной формы для вооруженных сил Армении, сообщает пресс-служба минобороны страны. Отмечается, что в рамках рабочего визита в США министр обороны Армении Сурен Папикян принял в посольстве республики в Вашингтоне Брюса Лафлама - вице-президента Milliken &amp; Company, специализирующейся в дизайне и разработке военного обмундирования, а также руководителей военных и международных программ компании Скотта Группа и Томми Янга. "В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества в направлении разработки нового обмундирования для вооруженных сил Армении, в частности, относительно типов формы одежды, процесса разработки, сроков поставки тестовых образцов и других процедур для реализации программы", - говорится в сообщении. В феврале Папикян заявил, что Армения намерена ввести в своих вооруженных силах военную форму по стандартам НАТО. Он уточнил, что пока речь идет о полевой форме. По словам министра, будет объявлен тендер, в результате чего появится удобная, качественная военная форма, при этом ее продажа будет законодательно запрещена.
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в мире, технологии, армения, сша, вашингтон (штат), нато
В мире, Технологии, Армения, США, Вашингтон (штат), НАТО
Американская Milliken разработает военную форму для армянской армии

Минобороны Армении ждет новую военную форму от американской Milliken

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЕреван
Ереван - РИА Новости, 1920, 05.12.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ЕРЕВАН, 5 дек - РИА Новости. Армянская сторона обсуждает с американской компанией Milliken & Company разработку и поставки новой военной формы для вооруженных сил Армении, сообщает пресс-служба минобороны страны.
Отмечается, что в рамках рабочего визита в США министр обороны Армении Сурен Папикян принял в посольстве республики в Вашингтоне Брюса Лафлама - вице-президента Milliken & Company, специализирующейся в дизайне и разработке военного обмундирования, а также руководителей военных и международных программ компании Скотта Группа и Томми Янга.
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"В ходе встречи были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества в направлении разработки нового обмундирования для вооруженных сил Армении, в частности, относительно типов формы одежды, процесса разработки, сроков поставки тестовых образцов и других процедур для реализации программы", - говорится в сообщении.
В феврале Папикян заявил, что Армения намерена ввести в своих вооруженных силах военную форму по стандартам НАТО. Он уточнил, что пока речь идет о полевой форме. По словам министра, будет объявлен тендер, в результате чего появится удобная, качественная военная форма, при этом ее продажа будет законодательно запрещена.
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