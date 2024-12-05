https://ria.ru/20241205/aeroflot-1987570316.html

"Аэрофлот" подвел итоги благотворительного рейса Москва — Архангельск

"Аэрофлот" подвел итоги благотворительного рейса Москва — Архангельск - РИА Новости, 05.12.2024

"Аэрофлот" подвел итоги благотворительного рейса Москва — Архангельск

Авиакомпания "Аэрофлот" подводит итоги благотворительного рейса SU1332 Москва — Архангельск, который состоялся 27 ноября. РИА Новости, 05.12.2024

2024-12-05T16:51

2024-12-05T16:51

2024-12-05T16:51

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МОСКВА, 5 дек – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Авиакомпания "Аэрофлот" подводит итоги благотворительного рейса SU1332 Москва — Архангельск, который состоялся 27 ноября. Полет был выполнен при полной коммерческой загрузке, при этом многие пассажиры специально приобрели билеты на этот рейс, чтобы принять участие в акции. На высоте 10 тысяч метров на борту лайнера Airbus A321 состоялся импровизированный живой концерт народного артиста России Игоря Бутмана и участников Московского джазового оркестра. По итогам рейса удалось собрать почти 3 миллиона рублей. Эти средства направлены "Аэрофлотом" на организацию новогодних праздников и подарки для детей из подшефных детских домов в ЛНР, Московской и Владимировской областях. Сегодня, в День волонтера, в офисе "Аэрофлота" в Мелькисарово уже работает пункт упаковки подарков. Десятки добровольцев-сотрудников авиакомпании собрались в свободное от работы время, чтобы скомплектовать подарки и в каждый вложить подписанную вручную открытку с добрыми словами и пожеланиями для маленьких подопечных. В акции также приняла участие дочерняя компания "Аэрофлота" АО "Шеротель", которая обеспечила волонтеров прохладительными напитками и закусками. В декабре состоится серия предновогодних праздничных встреч с воспитанниками детских домов. В состав шефских команд "Аэрофлота" войдут сотрудники-волонтеры, в том числе и те, кто участвовал в прошедших благотворительных рейсах: пилоты, бортпроводники и работники наземных служб. В этом году авиакомпания провела два благотворительных рейса: первый состоялся 1 июня по маршруту Москва — Сочи и был приурочен ко Дню защиты детей. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

пресс-релизы