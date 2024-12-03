https://ria.ru/20241203/zurabishvili-1987172684.html

Зурабишвили призвала провести в Грузии новые выборы

Зурабишвили призвала провести в Грузии новые выборы - РИА Новости, 03.12.2024

Зурабишвили призвала провести в Грузии новые выборы

Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что институт президентства остается единственным легитимным органом власти в стране, и она должна добиться... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T18:50

2024-12-03T18:50

2024-12-03T18:50

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ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что институт президентства остается единственным легитимным органом власти в стране, и она должна добиться проведения в Грузии новых парламентских выборов. Конституционный суд Грузии ранее во вторник не принял к рассмотрению иск Зурабишвили и 30 других политиков, требовавших признать прошедшие 26 октября парламентские выборы неконституционными. "Остается один конституционный легитимный институт. И это я. А также остается на другой стороне один человек, который осуществил полную узурпацию власти и установил насильственный режим, это Иванишвили (основатель правящей партии "Грузинская мечта" - ред.). Мы должны найти мирный выход из положения", - сказала Зурабишвили на брифинге. Она считает, что власти Грузии должны прекратить насилие и послушать народ. "Моя ответственность - привести эту страну к новым выборам для легитимного избрания нового руководства", - заявила президент. Зурабишвили добавила, что у неё не было надежды на справедливое решение Конституционного суда, но она надеялась на совесть работающих там судей. "Конституционный суд вынес приговор себе и стране, и всем институтам страны… Я надеялась, что хотя бы три человека (судьи - ред.) приняли бы это решение и были бы правы перед совестью и перед страной. Но я ошиблась... В конституцию ударили ножом и разорвали ее", - заявила президент. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.

https://ria.ru/20241201/gruziya-1986757017.html

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в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, обсе