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Зурабишвили призвала провести в Грузии новые выборы - РИА Новости, 03.12.2024
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18:50 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/zurabishvili-1987172684.html
Зурабишвили призвала провести в Грузии новые выборы
Зурабишвили призвала провести в Грузии новые выборы - РИА Новости, 03.12.2024
Зурабишвили призвала провести в Грузии новые выборы
Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что институт президентства остается единственным легитимным органом власти в стране, и она должна добиться... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T18:50
2024-12-03T18:50
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ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что институт президентства остается единственным легитимным органом власти в стране, и она должна добиться проведения в Грузии новых парламентских выборов. Конституционный суд Грузии ранее во вторник не принял к рассмотрению иск Зурабишвили и 30 других политиков, требовавших признать прошедшие 26 октября парламентские выборы неконституционными. "Остается один конституционный легитимный институт. И это я. А также остается на другой стороне один человек, который осуществил полную узурпацию власти и установил насильственный режим, это Иванишвили (основатель правящей партии "Грузинская мечта" - ред.). Мы должны найти мирный выход из положения", - сказала Зурабишвили на брифинге. Она считает, что власти Грузии должны прекратить насилие и послушать народ. "Моя ответственность - привести эту страну к новым выборам для легитимного избрания нового руководства", - заявила президент. Зурабишвили добавила, что у неё не было надежды на справедливое решение Конституционного суда, но она надеялась на совесть работающих там судей. "Конституционный суд вынес приговор себе и стране, и всем институтам страны… Я надеялась, что хотя бы три человека (судьи - ред.) приняли бы это решение и были бы правы перед совестью и перед страной. Но я ошиблась... В конституцию ударили ножом и разорвали ее", - заявила президент. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241201/gruziya-1986757017.html
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в мире, грузия, россия, саломе зурабишвили, обсе
В мире, Грузия, Россия, Саломе Зурабишвили, ОБСЕ
Зурабишвили призвала провести в Грузии новые выборы

Зурабишвили призвала провести в Грузии новые парламентские выборы

© Sputnik / Владимир Умикашвили | Перейти в медиабанкПрезидент Грузии Саломе Зурабишвили
Президент Грузии Саломе Зурабишвили - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Sputnik / Владимир Умикашвили
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Архивное фото
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ТБИЛИСИ, 3 дек - РИА Новости. Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила, что институт президентства остается единственным легитимным органом власти в стране, и она должна добиться проведения в Грузии новых парламентских выборов.
Конституционный суд Грузии ранее во вторник не принял к рассмотрению иск Зурабишвили и 30 других политиков, требовавших признать прошедшие 26 октября парламентские выборы неконституционными.
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"Остается один конституционный легитимный институт. И это я. А также остается на другой стороне один человек, который осуществил полную узурпацию власти и установил насильственный режим, это Иванишвили (основатель правящей партии "Грузинская мечта" - ред.). Мы должны найти мирный выход из положения", - сказала Зурабишвили на брифинге.
Она считает, что власти Грузии должны прекратить насилие и послушать народ. "Моя ответственность - привести эту страну к новым выборам для легитимного избрания нового руководства", - заявила президент.
Зурабишвили добавила, что у неё не было надежды на справедливое решение Конституционного суда, но она надеялась на совесть работающих там судей. "Конституционный суд вынес приговор себе и стране, и всем институтам страны… Я надеялась, что хотя бы три человека (судьи - ред.) приняли бы это решение и были бы правы перед совестью и перед страной. Но я ошиблась... В конституцию ударили ножом и разорвали ее", - заявила президент.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
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