Рейтинг@Mail.ru
В Вологодскую область привезли восемь зубров - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
13:23 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/zubry-1987081302.html
В Вологодскую область привезли восемь зубров
В Вологодскую область привезли восемь зубров - РИА Новости, 03.12.2024
В Вологодскую область привезли восемь зубров
Восемь зубров привезли в Вологодскую область из Приокско-Террасного заповедника для пополнения популяции этих животных в регионе, сообщил губернатор области... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T13:23
2024-12-03T13:23
общество
вологодская область
георгий филимонов
хорошие новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987080722_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_49445d3e33655f533cb078555958510a.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Восемь зубров привезли в Вологодскую область из Приокско-Террасного заповедника для пополнения популяции этих животных в регионе, сообщил губернатор области Георгий Филимонов. "Завезли восемь зубров из Приокско-Террасного заповедника. Это часть нашей масштабной работы по сохранению и увеличению популяции этих краснокнижных животных", - написал он в своем Telegram-канале. Филимонов отметил, что Вологодская область — самая северная точка обитания зубров в мире. Сейчас 171 особь обитает в Усть-Кубинском муниципалитете. "Наши охотоведы и егеря внимательно следят за условиями их жизни и комфортного обитания: контролируют перемещения, подкармливают, ведут учет. Это необходимо для обеспечения здоровья животных и создания комфортной среды. Бережно сохраняем одну из изюминок нашего региона. Будем способствовать дальнейшему увеличению численности зубров", - написал глава региона.
https://ria.ru/20240531/priroda-1949564557.html
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987080722_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_ca8af2729a1018d5ea5a7433d0c09080.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, вологодская область, георгий филимонов
Общество, Вологодская область, Георгий Филимонов, Хорошие новости
В Вологодскую область привезли восемь зубров

В Вологодскую область привезли восемь зубров для пополнения популяции

© Фото : Филимонов LIVE/TelegramЗубры, привезенные в Вологодскую область из Приокско-Террасного заповедника
Зубры, привезенные в Вологодскую область из Приокско-Террасного заповедника - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : Филимонов LIVE/Telegram
Зубры, привезенные в Вологодскую область из Приокско-Террасного заповедника
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Восемь зубров привезли в Вологодскую область из Приокско-Террасного заповедника для пополнения популяции этих животных в регионе, сообщил губернатор области Георгий Филимонов.
"Завезли восемь зубров из Приокско-Террасного заповедника. Это часть нашей масштабной работы по сохранению и увеличению популяции этих краснокнижных животных", - написал он в своем Telegram-канале.
© Фото : Филимонов LIVE/TelegramЗубры, привезенные в Вологодскую область из Приокско-Террасного заповедника
Зубры, привезенные в Вологодскую область из Приокско-Террасного заповедника - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : Филимонов LIVE/Telegram
Зубры, привезенные в Вологодскую область из Приокско-Террасного заповедника
Филимонов отметил, что Вологодская область — самая северная точка обитания зубров в мире. Сейчас 171 особь обитает в Усть-Кубинском муниципалитете.
"Наши охотоведы и егеря внимательно следят за условиями их жизни и комфортного обитания: контролируют перемещения, подкармливают, ведут учет. Это необходимо для обеспечения здоровья животных и создания комфортной среды. Бережно сохраняем одну из изюминок нашего региона. Будем способствовать дальнейшему увеличению численности зубров", - написал глава региона.
Пионовая степь в Алтайском крае - РИА Новости, 1920, 31.05.2024
На Алтае обнаружили уникальную природную достопримечательность
31 мая, 08:40
 
Хорошие новостиОбществоВологодская областьГеоргий Филимонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала