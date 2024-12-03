В Вологодскую область привезли восемь зубров
В Вологодскую область привезли восемь зубров для пополнения популяции
© Фото : Филимонов LIVE/TelegramЗубры, привезенные в Вологодскую область из Приокско-Террасного заповедника
Зубры, привезенные в Вологодскую область из Приокско-Террасного заповедника
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 дек – РИА Новости. Восемь зубров привезли в Вологодскую область из Приокско-Террасного заповедника для пополнения популяции этих животных в регионе, сообщил губернатор области Георгий Филимонов.
"Завезли восемь зубров из Приокско-Террасного заповедника. Это часть нашей масштабной работы по сохранению и увеличению популяции этих краснокнижных животных", - написал он в своем Telegram-канале.
© Фото : Филимонов LIVE/TelegramЗубры, привезенные в Вологодскую область из Приокско-Террасного заповедника
Зубры, привезенные в Вологодскую область из Приокско-Террасного заповедника
Филимонов отметил, что Вологодская область — самая северная точка обитания зубров в мире. Сейчас 171 особь обитает в Усть-Кубинском муниципалитете.
"Наши охотоведы и егеря внимательно следят за условиями их жизни и комфортного обитания: контролируют перемещения, подкармливают, ведут учет. Это необходимо для обеспечения здоровья животных и создания комфортной среды. Бережно сохраняем одну из изюминок нашего региона. Будем способствовать дальнейшему увеличению численности зубров", - написал глава региона.