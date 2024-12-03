https://ria.ru/20241203/zhurnalisty-1986992230.html

Немецких журналистов вытолкали из зала встречи Бербок и Ван И, пишут СМИ

Немецких журналистов вытолкали из зала встречи Бербок и Ван И, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2024

Немецких журналистов вытолкали из зала встречи Бербок и Ван И, пишут СМИ

В Пекине из зала, где шли переговоры глав МИД Германии Анналены Бербок и ее китайского коллеги Ван И, выпроводили немецких журналистов, пишет Handelsblatt. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T02:17

2024-12-03T02:17

2024-12-03T08:28

в мире

китай

германия

анналена бербок

ван и (политик)

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Пекине из зала, где шли переговоры глав МИД Германии Анналены Бербок и ее китайского коллеги Ван И, выпроводили немецких журналистов, пишет Handelsblatt."Когда министр иностранных дел [Германии] начала говорить о войне на Украине, представители службы безопасности вытолкали немецких журналистов из помещения, даже до того, как Бербок закончила речь", — сказано в материале газеты.Как отмечали ранее в министерстве иностранных дел Китая, Бербок выступила с критикой китайской стороны за якобы помощь России с беспилотниками, оружием и другими средствами ведения борьбы в рамках СВО. По ее словам, эта помощь КНР "наносит ущерб основным интересам Европы". Китай со своей стороны отверг эти обвинения."Бербок надеется, что Китай как европейский партнер будет играть активную роль в украинском вопросе. Ван И всесторонне и систематически изложил позицию Китая по продвижению мира и переговоров ради разрешения проблемы", — сказано в заявлении МИД Китая.Ван И добавил в ходе переговоров, что "различия не должны быть препятствием для сотрудничества", кроме того, "на двусторонние отношения не должны влиять третьи стороны", приводит его слова Handelsblatt.

https://ria.ru/20241202/kitaj-1986925261.html

https://ria.ru/20241202/berbok-1986824192.html

китай

германия

россия

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в мире, китай, германия, анналена бербок, ван и (политик), россия