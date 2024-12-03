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Немецких журналистов вытолкали из зала встречи Бербок и Ван И, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2024
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02:17 03.12.2024 (обновлено: 08:28 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/zhurnalisty-1986992230.html
Немецких журналистов вытолкали из зала встречи Бербок и Ван И, пишут СМИ
Немецких журналистов вытолкали из зала встречи Бербок и Ван И, пишут СМИ - РИА Новости, 03.12.2024
Немецких журналистов вытолкали из зала встречи Бербок и Ван И, пишут СМИ
В Пекине из зала, где шли переговоры глав МИД Германии Анналены Бербок и ее китайского коллеги Ван И, выпроводили немецких журналистов, пишет Handelsblatt. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T02:17
2024-12-03T08:28
в мире
китай
германия
анналена бербок
ван и (политик)
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Пекине из зала, где шли переговоры глав МИД Германии Анналены Бербок и ее китайского коллеги Ван И, выпроводили немецких журналистов, пишет Handelsblatt."Когда министр иностранных дел [Германии] начала говорить о войне на Украине, представители службы безопасности вытолкали немецких журналистов из помещения, даже до того, как Бербок закончила речь", — сказано в материале газеты.Как отмечали ранее в министерстве иностранных дел Китая, Бербок выступила с критикой китайской стороны за якобы помощь России с беспилотниками, оружием и другими средствами ведения борьбы в рамках СВО. По ее словам, эта помощь КНР "наносит ущерб основным интересам Европы". Китай со своей стороны отверг эти обвинения."Бербок надеется, что Китай как европейский партнер будет играть активную роль в украинском вопросе. Ван И всесторонне и систематически изложил позицию Китая по продвижению мира и переговоров ради разрешения проблемы", — сказано в заявлении МИД Китая.Ван И добавил в ходе переговоров, что "различия не должны быть препятствием для сотрудничества", кроме того, "на двусторонние отношения не должны влиять третьи стороны", приводит его слова Handelsblatt.
https://ria.ru/20241202/kitaj-1986925261.html
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в мире, китай, германия, анналена бербок, ван и (политик), россия
В мире, Китай, Германия, Анналена Бербок, Ван И (политик), Россия
Немецких журналистов вытолкали из зала встречи Бербок и Ван И, пишут СМИ

Немецких журналистов выгнали из зала на встрече Бербок и Ван И в Пекине

© AP Photo / Efrem LukatskyАнналена Бербок
Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Анналена Бербок . Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Пекине из зала, где шли переговоры глав МИД Германии Анналены Бербок и ее китайского коллеги Ван И, выпроводили немецких журналистов, пишет Handelsblatt.
"Когда министр иностранных дел [Германии] начала говорить о войне на Украине, представители службы безопасности вытолкали немецких журналистов из помещения, даже до того, как Бербок закончила речь", — сказано в материале газеты.
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Как отмечали ранее в министерстве иностранных дел Китая, Бербок выступила с критикой китайской стороны за якобы помощь России с беспилотниками, оружием и другими средствами ведения борьбы в рамках СВО. По ее словам, эта помощь КНР "наносит ущерб основным интересам Европы". Китай со своей стороны отверг эти обвинения.
"Бербок надеется, что Китай как европейский партнер будет играть активную роль в украинском вопросе. Ван И всесторонне и систематически изложил позицию Китая по продвижению мира и переговоров ради разрешения проблемы", — сказано в заявлении МИД Китая.
Ван И добавил в ходе переговоров, что "различия не должны быть препятствием для сотрудничества", кроме того, "на двусторонние отношения не должны влиять третьи стороны", приводит его слова Handelsblatt.
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