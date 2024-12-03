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В Самарской области сформировано 2025 желаний в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 03.12.2024
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17:19 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/zhelaniya-1987143146.html
В Самарской области сформировано 2025 желаний в рамках "Елки желаний"
В Самарской области сформировано 2025 желаний в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 03.12.2024
В Самарской области сформировано 2025 желаний в рамках "Елки желаний"
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил депутатов регионального парламента, членов областного правительства и бизнесменов поучаствовать в... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:19
2024-12-03T17:19
самарская область
вячеслав федорищев
самарская губернская дума
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САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил депутатов регионального парламента, членов областного правительства и бизнесменов поучаствовать в новогоднем проекте "Елка желаний", в рамках которого сформировано 2025 желаний жителей региона, сообщила пресс-служба правительства Самарской области. "У нас много добрых новогодних инициатив. Праздновать мы не будем, не время для праздников. Идет специальная военная операция. Но можно делать добрые дела, особенно для тех, кто нуждается в эмоциональной поддержке. Сформировано 2025 конкретных желаний от наших жителей, которые в первую очередь по тем или иным направлениям нуждаются в поддержке. Мы формируем такие елки, на каждой будет по 63 желания. Эти елки мы передадим тем, кто хочет", - сказал Федорищев. Губернатор отметил, что крупнейшие налогоплательщики уже сообщили о своем желании поучаствовать в проекте. Глава региона призвал присоединиться к "Елке желаний" сотрудников правительства области, депутатов Самарской губернской думы, руководителей предприятий, бизнесменов. "Мы договорились о том, что это будет абсолютно конфиденциально. Мы поговорим еще о том, у кого есть моральное право вместе с нами заниматься этой деятельностью. Мы в свой "коллектив" не всех возьмем", - добавил губернатор. Также Федорищев предложил немного поменять формат работы и подвести итоги года в декабре на внеочередном заседании Самарской губернской думы, в то время как итоги 2023 года были озвучены летом 2024. "Я бы обозначил, исходя из программы развития, которую мы вместе с вами разработали и утвердили, исходя из результатов этого года, четкий конкретный план на следующий год. Причем и по программам правительства, по программам партии, по программам межотраслевым во взаимодействии с профессиональными сообществами - то есть все, что мы будем предметно с вами обсуждать и делать в следующем году", - сказал глава Самарской области.
https://ria.ru/20241203/vyplaty-1987126971.html
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самарская область, вячеслав федорищев, самарская губернская дума
Самарская область, Вячеслав Федорищев, Самарская Губернская Дума
В Самарской области сформировано 2025 желаний в рамках "Елки желаний"

В рамках "Елки желаний" в Самарской области сформировано 2025 желаний жителей

© Фото : пресс-служба правительства Самарской областиГубернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : пресс-служба правительства Самарской области
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Архивное фото
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САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил депутатов регионального парламента, членов областного правительства и бизнесменов поучаствовать в новогоднем проекте "Елка желаний", в рамках которого сформировано 2025 желаний жителей региона, сообщила пресс-служба правительства Самарской области.
"У нас много добрых новогодних инициатив. Праздновать мы не будем, не время для праздников. Идет специальная военная операция. Но можно делать добрые дела, особенно для тех, кто нуждается в эмоциональной поддержке. Сформировано 2025 конкретных желаний от наших жителей, которые в первую очередь по тем или иным направлениям нуждаются в поддержке. Мы формируем такие елки, на каждой будет по 63 желания. Эти елки мы передадим тем, кто хочет", - сказал Федорищев.
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Губернатор отметил, что крупнейшие налогоплательщики уже сообщили о своем желании поучаствовать в проекте. Глава региона призвал присоединиться к "Елке желаний" сотрудников правительства области, депутатов Самарской губернской думы, руководителей предприятий, бизнесменов.
"Мы договорились о том, что это будет абсолютно конфиденциально. Мы поговорим еще о том, у кого есть моральное право вместе с нами заниматься этой деятельностью. Мы в свой "коллектив" не всех возьмем", - добавил губернатор.
Также Федорищев предложил немного поменять формат работы и подвести итоги года в декабре на внеочередном заседании Самарской губернской думы, в то время как итоги 2023 года были озвучены летом 2024.
"Я бы обозначил, исходя из программы развития, которую мы вместе с вами разработали и утвердили, исходя из результатов этого года, четкий конкретный план на следующий год. Причем и по программам правительства, по программам партии, по программам межотраслевым во взаимодействии с профессиональными сообществами - то есть все, что мы будем предметно с вами обсуждать и делать в следующем году", - сказал глава Самарской области.
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Самарская областьВячеслав ФедорищевСамарская Губернская Дума
 
 
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