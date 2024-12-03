https://ria.ru/20241203/zhelaniya-1987143146.html

В Самарской области сформировано 2025 желаний в рамках "Елки желаний"

В Самарской области сформировано 2025 желаний в рамках "Елки желаний" - РИА Новости, 03.12.2024

В Самарской области сформировано 2025 желаний в рамках "Елки желаний"

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил депутатов регионального парламента, членов областного правительства и бизнесменов поучаствовать в... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T17:19

2024-12-03T17:19

2024-12-03T17:19

самарская область

вячеслав федорищев

самарская губернская дума

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/03/1950228941_0:91:1280:811_1920x0_80_0_0_dc1ba9a6f8833326ac36701bc9c921b4.jpg

САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев пригласил депутатов регионального парламента, членов областного правительства и бизнесменов поучаствовать в новогоднем проекте "Елка желаний", в рамках которого сформировано 2025 желаний жителей региона, сообщила пресс-служба правительства Самарской области. "У нас много добрых новогодних инициатив. Праздновать мы не будем, не время для праздников. Идет специальная военная операция. Но можно делать добрые дела, особенно для тех, кто нуждается в эмоциональной поддержке. Сформировано 2025 конкретных желаний от наших жителей, которые в первую очередь по тем или иным направлениям нуждаются в поддержке. Мы формируем такие елки, на каждой будет по 63 желания. Эти елки мы передадим тем, кто хочет", - сказал Федорищев. Губернатор отметил, что крупнейшие налогоплательщики уже сообщили о своем желании поучаствовать в проекте. Глава региона призвал присоединиться к "Елке желаний" сотрудников правительства области, депутатов Самарской губернской думы, руководителей предприятий, бизнесменов. "Мы договорились о том, что это будет абсолютно конфиденциально. Мы поговорим еще о том, у кого есть моральное право вместе с нами заниматься этой деятельностью. Мы в свой "коллектив" не всех возьмем", - добавил губернатор. Также Федорищев предложил немного поменять формат работы и подвести итоги года в декабре на внеочередном заседании Самарской губернской думы, в то время как итоги 2023 года были озвучены летом 2024. "Я бы обозначил, исходя из программы развития, которую мы вместе с вами разработали и утвердили, исходя из результатов этого года, четкий конкретный план на следующий год. Причем и по программам правительства, по программам партии, по программам межотраслевым во взаимодействии с профессиональными сообществами - то есть все, что мы будем предметно с вами обсуждать и делать в следующем году", - сказал глава Самарской области.

https://ria.ru/20241203/vyplaty-1987126971.html

https://ria.ru/20241202/svo-1986964850.html

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

самарская область, вячеслав федорищев, самарская губернская дума