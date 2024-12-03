https://ria.ru/20241203/zelenskiy-1987074493.html

В США объяснили, почему Зеленский сказал о готовности уступить территории

В США объяснили, почему Зеленский сказал о готовности уступить территории - РИА Новости, 03.12.2024

В США объяснили, почему Зеленский сказал о готовности уступить территории

Слова Владимира Зеленского о готовности уступить территории при определенных условиях говорят об усталости Украины от конфликта, пишет WSJ. "Изменение риторики... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:50

2024-12-03T12:50

2024-12-03T13:22

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Слова Владимира Зеленского о готовности уступить территории при определенных условиях говорят об усталости Украины от конфликта, пишет WSJ. "Изменение риторики Зеленского отражает растущую усталость среди украинцев, которые выражают желание положить конец конфликту", — говорится в публикации. В статье отмечается, что российские удары оставили большую часть страны без постоянного электричества этой зимой. Кроме того, нехватка личного состава в ВСУ означает, что все больше мужчин, которые не хотят воевать, принудительно призывают, пишет издание. В конце ноября Зеленский в интервью Sky News заявил, что может согласиться на прекращение огня и отказ от некоторых территорий в обмен на членство Украины в НАТО. В июле президент Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для Москвы шаги. Он подчеркивал, что Россия не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности страны. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20241203/ukraina-1987031690.html

https://ria.ru/20241203/sholts-1987013689.html

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в мире, владимир зеленский, украина, нато