https://ria.ru/20241203/zelenskiy-1987017824.html

В Госдуме резко отреагировали на оскорбление Зеленского в адрес России

В Госдуме резко отреагировали на оскорбление Зеленского в адрес России - РИА Новости, 03.12.2024

В Госдуме резко отреагировали на оскорбление Зеленского в адрес России

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал деградацией и хамством оскорбительное высказывание Владимира... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T09:21

2024-12-03T09:21

2024-12-03T14:18

специальная военная операция на украине

россия

владимир зеленский

михаил шеремет

олаф шольц

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал деградацией и хамством оскорбительное высказывание Владимира Зеленского о России. "Своими словами Зеленский показал всему миру степень своей деградации, хамства и необразованности. Нам же не стоит ввязываться с ним в словесную перепалку. Мы ответим на поле боя героизмом наших воинов и силой нашего оружия", — сказал парламентарий РИА Новости.По его словам, Зеленский сделал это заявление не от большого ума и оно лишь доказывает его панические настроения, агонию и отсутствие моральных рамок.Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что на Украине нарастает усталость от Зеленского.

https://ria.ru/20241202/kreml-1986975180.html

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россия, владимир зеленский, михаил шеремет, олаф шольц, в мире