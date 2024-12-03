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В Госдуме резко отреагировали на оскорбление Зеленского в адрес России
В Госдуме резко отреагировали на оскорбление Зеленского в адрес России - РИА Новости, 03.12.2024
В Госдуме резко отреагировали на оскорбление Зеленского в адрес России
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал деградацией и хамством оскорбительное высказывание Владимира... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T09:21
2024-12-03T09:21
2024-12-03T14:18
специальная военная операция на украине
россия
владимир зеленский
михаил шеремет
олаф шольц
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал деградацией и хамством оскорбительное высказывание Владимира Зеленского о России. "Своими словами Зеленский показал всему миру степень своей деградации, хамства и необразованности. Нам же не стоит ввязываться с ним в словесную перепалку. Мы ответим на поле боя героизмом наших воинов и силой нашего оружия", — сказал парламентарий РИА Новости.По его словам, Зеленский сделал это заявление не от большого ума и оно лишь доказывает его панические настроения, агонию и отсутствие моральных рамок.Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что на Украине нарастает усталость от Зеленского.
https://ria.ru/20241202/kreml-1986975180.html
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россия, владимир зеленский, михаил шеремет, олаф шольц, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет, Олаф Шольц, В мире
В Госдуме резко отреагировали на оскорбление Зеленского в адрес России
Депутат Шеремет назвал оскорбление Зеленского в адрес России хамством