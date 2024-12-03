https://ria.ru/20241203/zelenskij-1987067869.html
В Раде Зеленского обвинили в потере возможности заключить мирный договор
В Раде Зеленского обвинили в потере возможности заключить мирный договор - РИА Новости, 03.12.2024
В Раде Зеленского обвинили в потере возможности заключить мирный договор
Владимир Зеленский еще в 2023 году мог заключить мирный договор по урегулированию конфликта на Украине, однако он потерял эту возможность, заявил депутат... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:26
2024-12-03T12:26
2024-12-03T12:27
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский еще в 2023 году мог заключить мирный договор по урегулированию конфликта на Украине, однако он потерял эту возможность, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), комментируя заявления МИД об отказе Киева от альтернативных членству в НАТО гарантий. Ранее во вторник украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ сообщило, что Украина официально отказывается от альтернативных членству в НАТО гарантий. "Почему мы всегда не в то время и не тогда когда надо? В 2023 году перед контрнаступлением, мы могли получить членство в НАТО и нормальный мирный договор, не хороший, но нормальный. В 2024 году... Нет. Такие вещи делаются с позиции силы. Сейчас Зеленский довел всю страну до того, что эта позиция потеряна", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Ранее агентство Рейтер сообщало, что в НАТО заявили, что на достижение консенсуса по поводу решения пригласить Украину в альянс могут уйти месяцы. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
https://ria.ru/20241203/zelenskiy-1987017824.html
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В Раде Зеленского обвинили в потере возможности заключить мирный договор
Депутат Рады Гончаренко: Зеленский потерял возможность заключить мирный договор