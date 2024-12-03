Рейтинг@Mail.ru
В Раде Зеленского обвинили в потере возможности заключить мирный договор - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 03.12.2024 (обновлено: 12:27 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/zelenskij-1987067869.html
В Раде Зеленского обвинили в потере возможности заключить мирный договор
В Раде Зеленского обвинили в потере возможности заключить мирный договор - РИА Новости, 03.12.2024
В Раде Зеленского обвинили в потере возможности заключить мирный договор
Владимир Зеленский еще в 2023 году мог заключить мирный договор по урегулированию конфликта на Украине, однако он потерял эту возможность, заявил депутат... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:26
2024-12-03T12:27
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
алексей гончаренко
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986817883_469:276:2648:1501_1920x0_80_0_0_f40c5290e5f343015b5e7a3e1fabfd7b.jpg
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский еще в 2023 году мог заключить мирный договор по урегулированию конфликта на Украине, однако он потерял эту возможность, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), комментируя заявления МИД об отказе Киева от альтернативных членству в НАТО гарантий. Ранее во вторник украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ сообщило, что Украина официально отказывается от альтернативных членству в НАТО гарантий. "Почему мы всегда не в то время и не тогда когда надо? В 2023 году перед контрнаступлением, мы могли получить членство в НАТО и нормальный мирный договор, не хороший, но нормальный. В 2024 году... Нет. Такие вещи делаются с позиции силы. Сейчас Зеленский довел всю страну до того, что эта позиция потеряна", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале. Ранее агентство Рейтер сообщало, что в НАТО заявили, что на достижение консенсуса по поводу решения пригласить Украину в альянс могут уйти месяцы. В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
https://ria.ru/20241203/zelenskiy-1987017824.html
https://ria.ru/20241202/kreml-1986975180.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/02/1986817883_583:209:2591:1715_1920x0_80_0_0_758183f13ba441789c7b467f50dd1a19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, алексей гончаренко, владимир путин, нато, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Владимир Путин, НАТО, Верховная Рада Украины
В Раде Зеленского обвинили в потере возможности заключить мирный договор

Депутат Рады Гончаренко: Зеленский потерял возможность заключить мирный договор

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Владимир Зеленский еще в 2023 году мог заключить мирный договор по урегулированию конфликта на Украине, однако он потерял эту возможность, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), комментируя заявления МИД об отказе Киева от альтернативных членству в НАТО гарантий.
Ранее во вторник украинское издание "Европейская правда" со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ сообщило, что Украина официально отказывается от альтернативных членству в НАТО гарантий.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
В Госдуме резко отреагировали на оскорбление Зеленского в адрес России
Вчера, 09:21
"Почему мы всегда не в то время и не тогда когда надо? В 2023 году перед контрнаступлением, мы могли получить членство в НАТО и нормальный мирный договор, не хороший, но нормальный. В 2024 году... Нет. Такие вещи делаются с позиции силы. Сейчас Зеленский довел всю страну до того, что эта позиция потеряна", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Ранее агентство Рейтер сообщало, что в НАТО заявили, что на достижение консенсуса по поводу решения пригласить Украину в альянс могут уйти месяцы.
В июле президент РФ Владимир Путин заявлял, что прекращение огня на Украине невозможно без согласия "противной стороны" на необратимые и приемлемые для России шаги. Он подчеркивал, что РФ не может допустить, чтобы противник воспользовался прекращением огня для улучшения своего положения и восстановления сил. Путин также отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала СВО.
Владимир Зеленский и Олаф Шольц во время пресс-конференции в Киеве, Украина. 2 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
В Кремле отреагировали на слова Зеленского на пресс-конференции со Шольцем
2 декабря, 21:50
 
В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийАлексей ГончаренкоВладимир ПутинНАТОВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала