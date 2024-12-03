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Жительницу Красноярска осудили за попытку заказать убийство детей - РИА Новости, 03.12.2024
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14:24 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/zakaz-1987092108.html
Жительницу Красноярска осудили за попытку заказать убийство детей
Жительницу Красноярска осудили за попытку заказать убийство детей - РИА Новости, 03.12.2024
Жительницу Красноярска осудили за попытку заказать убийство детей
Суд в Красноярске приговорил местную жительницу к 6 годам колонии за заказ убийства своих двух взрослых детей, чтобы завладеть их имуществом, сообщает... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T14:24
2024-12-03T14:24
происшествия
красноярск
россия
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КРАСНОЯРСК, 3 дек – РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил местную жительницу к 6 годам колонии за заказ убийства своих двух взрослых детей, чтобы завладеть их имуществом, сообщает пресс-служба регионального СК РФ. По данным следствия, в апреле 2023 года 67-летняя жительница краевого центра на почве конфликтных отношений с дочерью и сыном, намереваясь завладеть их имуществом, решила убить их. Однако обратилась к знакомому, чтобы тот подыскал ей исполнителя. Но мужчина обратился в полицию, где правоохранители решили инсценировать выполнение задания. Он организовал в парке встречу женщины с "киллером", там обсудили детали и способ убийства. За выполнение заказа она пообещала заплатить 160 тысяч рублей. Среди способов расправы женщина предлагала инсценировку несчастного случая, а также убийство сыном своей сестры и его исчезновение, уточняют в региональном СК. "Собранные… доказательства признаны достаточными для вынесения приговора в отношении 67-летней жительницы Красноярска… Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что женщина была задержана после инсценировки убийства ее дочери, когда передавала часть вознаграждения исполнителю. Ей вменили организацию приготовления к убийству по найму двух лиц из корыстных побуждений.
https://ria.ru/20241125/khabarovsk-1985500581.html
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происшествия, красноярск, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Красноярск, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительницу Красноярска осудили за попытку заказать убийство детей

СК: жительница Красноярска получила шесть лет за заказ убийства двух детей

© ГСУ СК России по Красноярскому краю/TelegramЖительница Красноярска признана виновной в организации приготовления к убийству своих двоих детей
Жительница Красноярска признана виновной в организации приготовления к убийству своих двоих детей - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© ГСУ СК России по Красноярскому краю/Telegram
Жительница Красноярска признана виновной в организации приготовления к убийству своих двоих детей
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КРАСНОЯРСК, 3 дек – РИА Новости. Суд в Красноярске приговорил местную жительницу к 6 годам колонии за заказ убийства своих двух взрослых детей, чтобы завладеть их имуществом, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.
По данным следствия, в апреле 2023 года 67-летняя жительница краевого центра на почве конфликтных отношений с дочерью и сыном, намереваясь завладеть их имуществом, решила убить их. Однако обратилась к знакомому, чтобы тот подыскал ей исполнителя. Но мужчина обратился в полицию, где правоохранители решили инсценировать выполнение задания.
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Он организовал в парке встречу женщины с "киллером", там обсудили детали и способ убийства. За выполнение заказа она пообещала заплатить 160 тысяч рублей. Среди способов расправы женщина предлагала инсценировку несчастного случая, а также убийство сыном своей сестры и его исчезновение, уточняют в региональном СК.
"Собранные… доказательства признаны достаточными для вынесения приговора в отношении 67-летней жительницы Красноярска… Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина была задержана после инсценировки убийства ее дочери, когда передавала часть вознаграждения исполнителю. Ей вменили организацию приготовления к убийству по найму двух лиц из корыстных побуждений.
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