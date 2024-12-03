https://ria.ru/20241203/yurkonsultatsii-1987190060.html

В Чувашии свыше 600 тысяч человек получили бесплатные юрконсультации

В Чувашии свыше 600 тысяч человек получили бесплатные юрконсультации - РИА Новости, 03.12.2024

В Чувашии свыше 600 тысяч человек получили бесплатные юрконсультации

С 2012 года в Чувашской Республике бесплатные юридические консультации провели для более 600 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации главы... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T20:24

2024-12-03T20:24

2024-12-03T20:24

чувашская республика (чувашия)

олег николаев (политик)

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. С 2012 года в Чувашской Республике бесплатные юридические консультации провели для более 600 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации главы республики. "Юридическое сообщество с 2012 года предоставляет гражданам бесплатные консультации по различным жизненным ситуациям. Благодаря такой поддержке люди чувствуют, что государство о них заботится, помогает ориентироваться в законодательстве и находить нужное решение любой ситуации. С начала реализации закона "О бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике" правовую помощь получили более 600 тысяч человек, в том числе более 150 участников СВО и членов их семей по более 400 случаям", - приводит пресс-служба слова глава Чувашии Олега Николаева. Отмечается, что Чувашия стала одним из первых регионов, где приняли такой закон, и где в 2022 году на законодательном уровне закрепили право участников специальной военной операции и членов их семей на бесплатную юридическую помощь. В 2025 году, по словам главы республики, в "промышленную" эксплуатацию будет запущена информационная система "Социальный адвокат Чувашской Республики". Она позволит гражданам получать бесплатную юридическую помощь от исполнительных органов Чувашской Республики и адвокатов в электронном виде, что значительно сократит время ожидания помощи.

https://ria.ru/20241203/nikolaev-1987165236.html

чувашская республика (чувашия)

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чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик)