Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии свыше 600 тысяч человек получили бесплатные юрконсультации - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:24 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/yurkonsultatsii-1987190060.html
В Чувашии свыше 600 тысяч человек получили бесплатные юрконсультации
В Чувашии свыше 600 тысяч человек получили бесплатные юрконсультации - РИА Новости, 03.12.2024
В Чувашии свыше 600 тысяч человек получили бесплатные юрконсультации
С 2012 года в Чувашской Республике бесплатные юридические консультации провели для более 600 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации главы... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T20:24
2024-12-03T20:24
чувашская республика (чувашия)
олег николаев (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934947759_0:0:3299:1856_1920x0_80_0_0_8430ff2901bbeca845bf31db59abd29c.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. С 2012 года в Чувашской Республике бесплатные юридические консультации провели для более 600 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации главы республики. "Юридическое сообщество с 2012 года предоставляет гражданам бесплатные консультации по различным жизненным ситуациям. Благодаря такой поддержке люди чувствуют, что государство о них заботится, помогает ориентироваться в законодательстве и находить нужное решение любой ситуации. С начала реализации закона "О бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике" правовую помощь получили более 600 тысяч человек, в том числе более 150 участников СВО и членов их семей по более 400 случаям", - приводит пресс-служба слова глава Чувашии Олега Николаева. Отмечается, что Чувашия стала одним из первых регионов, где приняли такой закон, и где в 2022 году на законодательном уровне закрепили право участников специальной военной операции и членов их семей на бесплатную юридическую помощь. В 2025 году, по словам главы республики, в "промышленную" эксплуатацию будет запущена информационная система "Социальный адвокат Чувашской Республики". Она позволит гражданам получать бесплатную юридическую помощь от исполнительных органов Чувашской Республики и адвокатов в электронном виде, что значительно сократит время ожидания помощи.
https://ria.ru/20241203/nikolaev-1987165236.html
чувашская республика (чувашия)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/16/1934947759_443:0:2993:1913_1920x0_80_0_0_a1dfa190ed0f49f72f90c529eaed8a3d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
чувашская республика (чувашия), олег николаев (политик)
Чувашская Республика (Чувашия), Олег Николаев (политик)
В Чувашии свыше 600 тысяч человек получили бесплатные юрконсультации

Более 600 тысяч жителей Чувашии получили бесплатные консультации юристов

© iStock.com / Wasan TitaЮридическая консультация
Юридическая консультация - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© iStock.com / Wasan Tita
Юридическая консультация. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. С 2012 года в Чувашской Республике бесплатные юридические консультации провели для более 600 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации главы республики.
"Юридическое сообщество с 2012 года предоставляет гражданам бесплатные консультации по различным жизненным ситуациям. Благодаря такой поддержке люди чувствуют, что государство о них заботится, помогает ориентироваться в законодательстве и находить нужное решение любой ситуации. С начала реализации закона "О бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике" правовую помощь получили более 600 тысяч человек, в том числе более 150 участников СВО и членов их семей по более 400 случаям", - приводит пресс-служба слова глава Чувашии Олега Николаева.
Отмечается, что Чувашия стала одним из первых регионов, где приняли такой закон, и где в 2022 году на законодательном уровне закрепили право участников специальной военной операции и членов их семей на бесплатную юридическую помощь.
В 2025 году, по словам главы республики, в "промышленную" эксплуатацию будет запущена информационная система "Социальный адвокат Чувашской Республики". Она позволит гражданам получать бесплатную юридическую помощь от исполнительных органов Чувашской Республики и адвокатов в электронном виде, что значительно сократит время ожидания помощи.
Глава Чувашской Республики Олег Николаев - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Глава Чувашии: важно обеспечить помощь в адаптации иностранных граждан
Вчера, 18:34
 
Чувашская Республика (Чувашия)Олег Николаев (политик)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала