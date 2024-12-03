В Чувашии свыше 600 тысяч человек получили бесплатные юрконсультации
Более 600 тысяч жителей Чувашии получили бесплатные консультации юристов
© iStock.com / Wasan TitaЮридическая консультация
© iStock.com / Wasan Tita
Юридическая консультация. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. С 2012 года в Чувашской Республике бесплатные юридические консультации провели для более 600 тысяч человек, сообщает пресс-служба администрации главы республики.
"Юридическое сообщество с 2012 года предоставляет гражданам бесплатные консультации по различным жизненным ситуациям. Благодаря такой поддержке люди чувствуют, что государство о них заботится, помогает ориентироваться в законодательстве и находить нужное решение любой ситуации. С начала реализации закона "О бесплатной юридической помощи в Чувашской Республике" правовую помощь получили более 600 тысяч человек, в том числе более 150 участников СВО и членов их семей по более 400 случаям", - приводит пресс-служба слова глава Чувашии Олега Николаева.
Отмечается, что Чувашия стала одним из первых регионов, где приняли такой закон, и где в 2022 году на законодательном уровне закрепили право участников специальной военной операции и членов их семей на бесплатную юридическую помощь.
В 2025 году, по словам главы республики, в "промышленную" эксплуатацию будет запущена информационная система "Социальный адвокат Чувашской Республики". Она позволит гражданам получать бесплатную юридическую помощь от исполнительных органов Чувашской Республики и адвокатов в электронном виде, что значительно сократит время ожидания помощи.