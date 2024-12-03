https://ria.ru/20241203/yunesko-1987088354.html

В ЮНЕСКО получили письма о нарушениях Западом прав журналистов

В ЮНЕСКО получили письма о нарушениях Западом прав журналистов - РИА Новости, 03.12.2024

В ЮНЕСКО получили письма о нарушениях Западом прав журналистов

Секретариат ЮНЕСКО подтвердил РИА Новости, что генеральный директор Одри Азуле получила письма медиагруппы "Россия сегодня" и других российских СМИ о... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T14:04

2024-12-03T14:04

2024-12-03T18:09

россия

юнеско

в мире

одри азуле

ростислав журавлев

владимир соловьев (телеведущий)

союз журналистов россии

евросоюз

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ПАРИЖ, 3 дек — РИА Новости. Секретариат ЮНЕСКО подтвердил РИА Новости, что генеральный директор Одри Азуле получила письма медиагруппы "Россия сегодня" и других российских СМИ о замалчивании гибели российских журналистов."Подтверждаем, что письма получены и что ответ будет направлен в кратчайшие сроки", — сказали в организации.Российские СМИ обратились в ЮНЕСКО из-за доклада, опубликованного на сайте организации в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, 2 ноября. В нем ЮНЕСКО призывало все государства выполнить обязательства в этой сфере, отмечалось, что уровень безнаказанности по-прежнему остается высоким: 85 процентов (за шесть лет он снизился всего на четыре процента).В письме медиагруппы "Россия сегодня" обращается внимание на отсутствие в докладе упоминания о целом ряде фактов гибели и получения ранений представителями российских СМИ во время выполнения профессиональных обязанностей. В частности, в нем нет упоминания о военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлеве, который погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле в Запорожской области.Телеканал RT, со своей стороны, выразил возмущение тем, что в докладе не упоминаются многочисленные случаи насилия в отношении его сотрудников, а также журналистов других российских СМИ, включая убийства и покушения на убийство.Еще одно письмо в ЮНЕСКО написали главы Союза журналистов России Владимир Соловьев и Союза журналистов Москвы Павел Гусев. По их словам, факт невключения в доклад имен погибших российских журналистов вызывает серьезные вопросы к объективности и беспристрастности подхода его составителей. СЖР призвал пересмотреть доклад и включить в него объективные данные о погибших российских журналистах, а также о тех работниках СМИ, кто подвергается насилию, угрозам и репрессиям в так называемых демократических странах ЕС.На сессии Межправительственного совета Международной программы развития коммуникации, состоявшейся 21-22 ноября, доклад Азуле не утвердили. Текст опротестовали сразу несколько стран, которые потребовали переработать его с учетом официальной информации о погибших журналистах. По словам российского постпреда при ЮНЕСКО Рината Аляутдинова, таким образом страны Глобального Юга показали сплоченность и желание совместно работать в условиях ангажированности секретариата ЮНЕСКО, находящегося под влиянием Запада.

https://ria.ru/20241129/lavrov-1986422816.html

https://ria.ru/20241119/oon-1984564002.html

https://ria.ru/20241127/pervyykanal-1985960643.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, юнеско, в мире, одри азуле, ростислав журавлев, владимир соловьев (телеведущий), союз журналистов россии, евросоюз