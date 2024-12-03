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В ЮНЕСКО получили письма о нарушениях Западом прав журналистов - РИА Новости, 03.12.2024
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14:04 03.12.2024 (обновлено: 18:09 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/yunesko-1987088354.html
В ЮНЕСКО получили письма о нарушениях Западом прав журналистов
В ЮНЕСКО получили письма о нарушениях Западом прав журналистов - РИА Новости, 03.12.2024
В ЮНЕСКО получили письма о нарушениях Западом прав журналистов
Секретариат ЮНЕСКО подтвердил РИА Новости, что генеральный директор Одри Азуле получила письма медиагруппы "Россия сегодня" и других российских СМИ о... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T14:04
2024-12-03T18:09
россия
юнеско
в мире
одри азуле
ростислав журавлев
владимир соловьев (телеведущий)
союз журналистов россии
евросоюз
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ПАРИЖ, 3 дек — РИА Новости. Секретариат ЮНЕСКО подтвердил РИА Новости, что генеральный директор Одри Азуле получила письма медиагруппы "Россия сегодня" и других российских СМИ о замалчивании гибели российских журналистов."Подтверждаем, что письма получены и что ответ будет направлен в кратчайшие сроки", — сказали в организации.Российские СМИ обратились в ЮНЕСКО из-за доклада, опубликованного на сайте организации в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, 2 ноября. В нем ЮНЕСКО призывало все государства выполнить обязательства в этой сфере, отмечалось, что уровень безнаказанности по-прежнему остается высоким: 85 процентов (за шесть лет он снизился всего на четыре процента).В письме медиагруппы "Россия сегодня" обращается внимание на отсутствие в докладе упоминания о целом ряде фактов гибели и получения ранений представителями российских СМИ во время выполнения профессиональных обязанностей. В частности, в нем нет упоминания о военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлеве, который погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле в Запорожской области.Телеканал RT, со своей стороны, выразил возмущение тем, что в докладе не упоминаются многочисленные случаи насилия в отношении его сотрудников, а также журналистов других российских СМИ, включая убийства и покушения на убийство.Еще одно письмо в ЮНЕСКО написали главы Союза журналистов России Владимир Соловьев и Союза журналистов Москвы Павел Гусев. По их словам, факт невключения в доклад имен погибших российских журналистов вызывает серьезные вопросы к объективности и беспристрастности подхода его составителей. СЖР призвал пересмотреть доклад и включить в него объективные данные о погибших российских журналистах, а также о тех работниках СМИ, кто подвергается насилию, угрозам и репрессиям в так называемых демократических странах ЕС.На сессии Межправительственного совета Международной программы развития коммуникации, состоявшейся 21-22 ноября, доклад Азуле не утвердили. Текст опротестовали сразу несколько стран, которые потребовали переработать его с учетом официальной информации о погибших журналистах. По словам российского постпреда при ЮНЕСКО Рината Аляутдинова, таким образом страны Глобального Юга показали сплоченность и желание совместно работать в условиях ангажированности секретариата ЮНЕСКО, находящегося под влиянием Запада.
https://ria.ru/20241129/lavrov-1986422816.html
https://ria.ru/20241119/oon-1984564002.html
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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353
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россия, юнеско, в мире, одри азуле, ростислав журавлев, владимир соловьев (телеведущий), союз журналистов россии, евросоюз
Россия, ЮНЕСКО, В мире, Одри Азуле, Ростислав Журавлев, Владимир Соловьев (телеведущий), Союз журналистов России, Евросоюз
В ЮНЕСКО получили письма о нарушениях Западом прав журналистов

ЮНЕСКО получило письма российских СМИ о нарушениях прав журналистов

© AP Photo / Christophe EnШтаб-квартира ЮНЕСКО в Париже
Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Christophe En
Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже. Архивное фото
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ПАРИЖ, 3 дек — РИА Новости. Секретариат ЮНЕСКО подтвердил РИА Новости, что генеральный директор Одри Азуле получила письма медиагруппы "Россия сегодня" и других российских СМИ о замалчивании гибели российских журналистов.
"Подтверждаем, что письма получены и что ответ будет направлен в кратчайшие сроки", — сказали в организации.
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Российские СМИ обратились в ЮНЕСКО из-за доклада, опубликованного на сайте организации в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов, 2 ноября. В нем ЮНЕСКО призывало все государства выполнить обязательства в этой сфере, отмечалось, что уровень безнаказанности по-прежнему остается высоким: 85 процентов (за шесть лет он снизился всего на четыре процента).
В письме медиагруппы "Россия сегодня" обращается внимание на отсутствие в докладе упоминания о целом ряде фактов гибели и получения ранений представителями российских СМИ во время выполнения профессиональных обязанностей. В частности, в нем нет упоминания о военном корреспонденте РИА Новости Ростиславе Журавлеве, который погиб 22 июля 2023 года при украинском обстреле в Запорожской области.
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Телеканал RT, со своей стороны, выразил возмущение тем, что в докладе не упоминаются многочисленные случаи насилия в отношении его сотрудников, а также журналистов других российских СМИ, включая убийства и покушения на убийство.
Еще одно письмо в ЮНЕСКО написали главы Союза журналистов России Владимир Соловьев и Союза журналистов Москвы Павел Гусев. По их словам, факт невключения в доклад имен погибших российских журналистов вызывает серьезные вопросы к объективности и беспристрастности подхода его составителей. СЖР призвал пересмотреть доклад и включить в него объективные данные о погибших российских журналистах, а также о тех работниках СМИ, кто подвергается насилию, угрозам и репрессиям в так называемых демократических странах ЕС.
На сессии Межправительственного совета Международной программы развития коммуникации, состоявшейся 21-22 ноября, доклад Азуле не утвердили. Текст опротестовали сразу несколько стран, которые потребовали переработать его с учетом официальной информации о погибших журналистах. По словам российского постпреда при ЮНЕСКО Рината Аляутдинова, таким образом страны Глобального Юга показали сплоченность и желание совместно работать в условиях ангажированности секретариата ЮНЕСКО, находящегося под влиянием Запада.
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РоссияЮНЕСКОВ миреОдри АзулеРостислав ЖуравлевВладимир Соловьев (телеведущий)Союз журналистов РоссииЕвросоюз
 
 
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