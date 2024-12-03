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Жителя Ярославля арестовали за призывы к подрыву Курской АЭС - РИА Новости, 03.12.2024
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13:28 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/yaroslavl-1987082717.html
Жителя Ярославля арестовали за призывы к подрыву Курской АЭС
Жителя Ярославля арестовали за призывы к подрыву Курской АЭС - РИА Новости, 03.12.2024
Жителя Ярославля арестовали за призывы к подрыву Курской АЭС
Жителя Ярославля заключили под стражу за призывы в интернете к подрыву Керченского моста и Курской атомной электростанции, сообщает УФСБ по Ярославской области. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T13:28
2024-12-03T13:28
происшествия
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ярославская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Жителя Ярославля заключили под стражу за призывы в интернете к подрыву Керченского моста и Курской атомной электростанции, сообщает УФСБ по Ярославской области. "УФСБ России по Ярославской области пресечена деятельность жителя города Ярославля, 1966 года рождения, связанная с публичным оправданием террористической деятельности, а также призывами в сети интернет к подрыву Керченского моста и Курской атомной электростанции", - говорится в сообщении. Сообщается, что мужчина был задержан сотрудниками органов безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии, в отношении него возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма с использованием сети интернет". "Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - информирует ведомство.
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происшествия, ярославль, ярославская область, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Ярославль, Ярославская область, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
Жителя Ярославля арестовали за призывы к подрыву Курской АЭС

Жителя Ярославля арестовали за призывы к подрыву Керченского моста и Курской АЭС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКурская атомная электростанция
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Курская атомная электростанция. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 дек – РИА Новости. Жителя Ярославля заключили под стражу за призывы в интернете к подрыву Керченского моста и Курской атомной электростанции, сообщает УФСБ по Ярославской области.
"УФСБ России по Ярославской области пресечена деятельность жителя города Ярославля, 1966 года рождения, связанная с публичным оправданием террористической деятельности, а также призывами в сети интернет к подрыву Керченского моста и Курской атомной электростанции", - говорится в сообщении.
Сообщается, что мужчина был задержан сотрудниками органов безопасности совместно с сотрудниками Росгвардии, в отношении него возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 205.2 УК РФ "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма с использованием сети интернет".
"Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - информирует ведомство.
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ПроисшествияЯрославльЯрославская областьРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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