https://ria.ru/20241203/wildberries-1987082558.html

В Барнауле двух подростков будут судить за грабеж в Wildberries

В Барнауле двух подростков будут судить за грабеж в Wildberries - РИА Новости, 03.12.2024

В Барнауле двух подростков будут судить за грабеж в Wildberries

Двое подростков из обеспеченных семей предстанут перед судом в Барнауле по обвинению в совершении грабежа в пункте выдачи заказов маркетплейса Wildberries,... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T13:28

2024-12-03T13:28

2024-12-03T13:36

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НОВОСИБИРСК, 3 дек – РИА Новости. Двое подростков из обеспеченных семей предстанут перед судом в Барнауле по обвинению в совершении грабежа в пункте выдачи заказов маркетплейса Wildberries, сообщает СУСК России по Алтайскому краю. "Завершено расследование уголовного дела в отношении двух подростков 16 и 17 лет. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж… группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в октябре подростки договорились похитить имущество из пункта выдачи заказов маркетплейса. Перед этим они специально заказали через приложение дорогостоящие штаны и кроссовки на сумму более 10 тысяч рублей. "Когда пришло оповещение о доставке товаров в пункт выдачи, молодые люди, не имея намерения оплачивать заказ, открыто похитили его и скрылись с места происшествия. В этот же день они были задержаны сотрудниками полиции. Известно, что подростки воспитываются в благополучных семьях и ранее на учете в органах системы профилактики не состояли", - рассказали в следственном управлении. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. Подросткам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

https://ria.ru/20241121/wildberries-1985042793.html

https://ria.ru/20241021/wildberries-1979117404.html

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происшествия, россия, барнаул, алтайский край, wildberries