https://ria.ru/20241203/vzryv-1987203944.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Шостке Сумской области

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Шостке Сумской области - РИА Новости, 03.12.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Шостке Сумской области

Взрыв прогремел во вторник вечером в Шостке Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T22:55

2024-12-03T22:55

2024-12-03T22:55

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сумская область

харьковская область

страна.ua

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/15/1967496647_0:115:1280:835_1920x0_80_0_0_dd88e75f53515f263ca45eaf4b9b9fa5.jpg

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник вечером в Шостке Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило местное издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 22.18 мск воздушная тревога объявлена в Сумской, Киевской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях. "Сообщают о взрыве в Шостке Сумской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрыве не поступало.

https://ria.ru/20241203/vzryv-1987182483.html

украина

сумская область

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, сумская область, харьковская область, страна.ua