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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Шостке Сумской области
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Шостке Сумской области - РИА Новости, 03.12.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Шостке Сумской области
Взрыв прогремел во вторник вечером в Шостке Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило местное издание "Страна.ua". РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T22:55
2024-12-03T22:55
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Взрыв прогремел во вторник вечером в Шостке Сумской области Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги, сообщило местное издание "Страна.ua". Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, по состоянию на 22.18 мск воздушная тревога объявлена в Сумской, Киевской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях. "Сообщают о взрыве в Шостке Сумской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрыве не поступало.
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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Шостке Сумской области
В Шостке Сумской области прогремел взрыв на фоне объявления воздушной тревоги