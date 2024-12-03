https://ria.ru/20241203/vyshgorod-1987025238.html
В Вышгороде на Украине отключился свет после удара по энергообъекту
В Вышгороде на Украине отключился свет после удара по энергообъекту - РИА Новости, 03.12.2024
В Вышгороде на Украине отключился свет после удара по энергообъекту
Удар нанесен по энергетическому объекту в Вышгороде Киевской области, зафиксировано отсутствие энергоснабжения в городе, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T10:08
2024-12-03T10:08
2024-12-03T10:14
специальная военная операция на украине
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киевская область
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 3 дек – РИА Новости. Удар нанесен по энергетическому объекту в Вышгороде Киевской области, зафиксировано отсутствие энергоснабжения в городе, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Киев, пригород словил несколько попаданий. Вышгород - (попадание – ред.) по одному их энергетических объектов. После взрыва отключилось электричество", - сообщил Лебедев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киевская область, сергей лебедев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Сергей Лебедев, Украина
В Вышгороде на Украине отключился свет после удара по энергообъекту
В Вышгороде в Киевской области после удара по энергобъекту отключился свет