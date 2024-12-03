https://ria.ru/20241203/vyshgorod-1987025238.html

В Вышгороде на Украине отключился свет после удара по энергообъекту

В Вышгороде на Украине отключился свет после удара по энергообъекту - РИА Новости, 03.12.2024

В Вышгороде на Украине отключился свет после удара по энергообъекту

Удар нанесен по энергетическому объекту в Вышгороде Киевской области, зафиксировано отсутствие энергоснабжения в городе, сообщил РИА Новости координатор... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T10:08

2024-12-03T10:08

2024-12-03T10:14

специальная военная операция на украине

в мире

киевская область

сергей лебедев

украина

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ДОНЕЦК, 3 дек – РИА Новости. Удар нанесен по энергетическому объекту в Вышгороде Киевской области, зафиксировано отсутствие энергоснабжения в городе, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев. "Киев, пригород словил несколько попаданий. Вышгород - (попадание – ред.) по одному их энергетических объектов. После взрыва отключилось электричество", - сообщил Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киевская область

украина

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Ольга Фомченкова

в мире, киевская область, сергей лебедев, украина