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Все "дети войны" будут получать выплату на 9 Мая в Самарской области - РИА Новости, 03.12.2024
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16:40 03.12.2024
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Все "дети войны" будут получать выплату на 9 Мая в Самарской области
Все "дети войны" будут получать выплату на 9 Мая в Самарской области - РИА Новости, 03.12.2024
Все "дети войны" будут получать выплату на 9 Мая в Самарской области
Все жители Самарской области со статусом "Дети войны" будут получать выплату ко Дню Победы вне зависимости от пенсий и других выплат, такой законопроект был... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:40
2024-12-03T16:40
самарская область
вячеслав федорищев
сво
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САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Все жители Самарской области со статусом "Дети войны" будут получать выплату ко Дню Победы вне зависимости от пенсий и других выплат, такой законопроект был разработан по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и принят депутатами губернской думы. Законопроект о поддержке "детей войны" был разработан и внесен на рассмотрение регионального парламента по инициативе Федорищева после многочисленных обращений граждан. В пояснительной записке к законопроекту указано, что право на выплату в размере 1425 рублей ко Дню Победы будет распространено на всех граждан, родившихся с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года, без учета размера пенсии и факта получения других ежемесячных выплат по федеральному и областному законодательству. По предварительной оценке, получателями выплаты станут 108 511 человек. "Результаты голосования (по законопроекту - ред.): за - 47, против - 0, воздержались - 0", - указано на табло на заседании регионального парламента, которое во вторник транслировалось онлайн.
https://ria.ru/20241202/fedorischev-1986949159.html
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самарская область, вячеслав федорищев, сво
Самарская область, Вячеслав Федорищев, СВО
Все "дети войны" будут получать выплату на 9 Мая в Самарской области

Жители Самарской области со статусом "Дети войны" будут получат выплату на 9 мая

© РИА Новости / POOL/Александр Казаков | Перейти в медиабанкГлава Тульской области Вячеслав Федорищев
Глава Тульской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / POOL/Александр Казаков
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Глава Тульской области Вячеслав Федорищев. Архивное фото
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САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Все жители Самарской области со статусом "Дети войны" будут получать выплату ко Дню Победы вне зависимости от пенсий и других выплат, такой законопроект был разработан по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и принят депутатами губернской думы.
Законопроект о поддержке "детей войны" был разработан и внесен на рассмотрение регионального парламента по инициативе Федорищева после многочисленных обращений граждан.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что право на выплату в размере 1425 рублей ко Дню Победы будет распространено на всех граждан, родившихся с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года, без учета размера пенсии и факта получения других ежемесячных выплат по федеральному и областному законодательству. По предварительной оценке, получателями выплаты станут 108 511 человек.
"Результаты голосования (по законопроекту - ред.): за - 47, против - 0, воздержались - 0", - указано на табло на заседании регионального парламента, которое во вторник транслировалось онлайн.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
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Самарская областьВячеслав ФедорищевСВО
 
 
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