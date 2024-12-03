https://ria.ru/20241203/vyplaty-1987126971.html

Все "дети войны" будут получать выплату на 9 Мая в Самарской области

Все "дети войны" будут получать выплату на 9 Мая в Самарской области - РИА Новости, 03.12.2024

Все "дети войны" будут получать выплату на 9 Мая в Самарской области

Все жители Самарской области со статусом "Дети войны" будут получать выплату ко Дню Победы вне зависимости от пенсий и других выплат, такой законопроект был... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T16:40

2024-12-03T16:40

2024-12-03T16:40

самарская область

вячеслав федорищев

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949657410_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_010f316ec7deab27e17d4f3d2cd40302.jpg

САМАРА, 3 дек - РИА Новости. Все жители Самарской области со статусом "Дети войны" будут получать выплату ко Дню Победы вне зависимости от пенсий и других выплат, такой законопроект был разработан по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и принят депутатами губернской думы. Законопроект о поддержке "детей войны" был разработан и внесен на рассмотрение регионального парламента по инициативе Федорищева после многочисленных обращений граждан. В пояснительной записке к законопроекту указано, что право на выплату в размере 1425 рублей ко Дню Победы будет распространено на всех граждан, родившихся с 3 сентября 1927 года по 3 сентября 1945 года, без учета размера пенсии и факта получения других ежемесячных выплат по федеральному и областному законодательству. По предварительной оценке, получателями выплаты станут 108 511 человек. "Результаты голосования (по законопроекту - ред.): за - 47, против - 0, воздержались - 0", - указано на табло на заседании регионального парламента, которое во вторник транслировалось онлайн.

https://ria.ru/20241202/fedorischev-1986949159.html

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

самарская область, вячеслав федорищев, сво