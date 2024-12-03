https://ria.ru/20241203/vsu-1987198398.html
При атаках ВСУ на ДНР погибли два человека
При атаках ВСУ на ДНР погибли два человека - РИА Новости, 03.12.2024
При атаках ВСУ на ДНР погибли два человека
Два человека погибли, еще один получил ранения в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск по территории ДНР во вторник, сообщил глава... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T21:42
2024-12-03T21:42
2024-12-03T21:42
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
горловка
денис пушилин
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Два человека погибли, еще один получил ранения в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск по территории ДНР во вторник, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. Ранее во вторник представительство ДНР в СЦКК, сообщало, что ВСУ впервые применили армейскую противопехотную мину против мирного населения, в результате чего погибла мирная жительница. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщал о ранении женщины вследствие детонации суббоеприпаса от кассетного снаряда типа "колокольчик". "Два человека погибли, еще один мирный житель пострадал сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении Пушилина. Кроме того, по данным Пушилина, в результате детонации взрывоопасного предмета на автодороге Донецк-Мариуполь при выполнении дорожных ремонтно-восстановительных работ погиб сотрудник дорожно-строительной компании. Пушилин также сообщил, что в Горловке вследствие украинской вооруженной агрессии повреждения получили пять жилых домостроений, частный автомобиль и котельная. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены шесть вооруженных атак, выпущено около десяти боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибр 155 миллиметров, ударные БПЛА", - резюмировал глава региона.
https://ria.ru/20241203/vsu-1987197263.html
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донецкая народная республика, горловка, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Горловка, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
При атаках ВСУ на ДНР погибли два человека
Пушилин: при атаках ВСУ по территории ДНР погибли два человека, один пострадал