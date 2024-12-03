https://ria.ru/20241203/vsu-1987198398.html

При атаках ВСУ на ДНР погибли два человека

При атаках ВСУ на ДНР погибли два человека - РИА Новости, 03.12.2024

При атаках ВСУ на ДНР погибли два человека

Два человека погибли, еще один получил ранения в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск по территории ДНР во вторник, сообщил глава... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T21:42

2024-12-03T21:42

2024-12-03T21:42

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

горловка

денис пушилин

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 3 дек - РИА Новости. Два человека погибли, еще один получил ранения в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск по территории ДНР во вторник, сообщил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале. Ранее во вторник представительство ДНР в СЦКК, сообщало, что ВСУ впервые применили армейскую противопехотную мину против мирного населения, в результате чего погибла мирная жительница. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщал о ранении женщины вследствие детонации суббоеприпаса от кассетного снаряда типа "колокольчик". "Два человека погибли, еще один мирный житель пострадал сегодня в результате киевской агрессии", - говорится в сообщении Пушилина. Кроме того, по данным Пушилина, в результате детонации взрывоопасного предмета на автодороге Донецк-Мариуполь при выполнении дорожных ремонтно-восстановительных работ погиб сотрудник дорожно-строительной компании. Пушилин также сообщил, что в Горловке вследствие украинской вооруженной агрессии повреждения получили пять жилых домостроений, частный автомобиль и котельная. "Со стороны вооруженных формирований Украины совершены шесть вооруженных атак, выпущено около десяти боеприпасов. Применялись ствольная артиллерия калибр 155 миллиметров, ударные БПЛА", - резюмировал глава региона.

https://ria.ru/20241203/vsu-1987197263.html

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донецкая народная республика

горловка

россия

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донецкая народная республика, горловка, денис пушилин, вооруженные силы украины, происшествия, россия