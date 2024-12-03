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В районе Киева нанесли удар по личному составу ВСУ - РИА Новости, 03.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:00 03.12.2024 (обновлено: 10:02 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/vsu-1987022316.html
В районе Киева нанесли удар по личному составу ВСУ
В районе Киева нанесли удар по личному составу ВСУ - РИА Новости, 03.12.2024
В районе Киева нанесли удар по личному составу ВСУ
Удар нанесен по месту расположения личного составу ВСУ в районе Киева, их, предположительно, собрались отправить на границу с Белоруссией, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T10:00
2024-12-03T10:02
специальная военная операция на украине
в мире
киев
белоруссия
вооруженные силы украины
черниговская область
сергей лебедев
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ДОНЕЦК, 3 дек — РИА Новости. Удар нанесен по месту расположения личного составу ВСУ в районе Киева, их, предположительно, собрались отправить на границу с Белоруссией, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Киев, пригород... Прилет по расположившимся в зоне отдыха... (военным ВСУ) Говорят, что собрались их засылать в Черниговскую область, на границу с Белоруссией. Для укрепления или просто ротации - пока не в курсе", - отметил Лебедев.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
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в мире, киев, белоруссия, вооруженные силы украины, черниговская область, сергей лебедев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Белоруссия, Вооруженные силы Украины, Черниговская область, Сергей Лебедев
В районе Киева нанесли удар по личному составу ВСУ

У Киева ударили по солдатам ВСУ, которых могли послать на границу с Белоруссией

© AP Photo / Daniel ColeУкраинские военные на границе Украины и Белоруссии
Украинские военные на границе Украины и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Daniel Cole
Украинские военные на границе Украины и Белоруссии. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 3 дек — РИА Новости. Удар нанесен по месту расположения личного составу ВСУ в районе Киева, их, предположительно, собрались отправить на границу с Белоруссией, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Киев, пригород... Прилет по расположившимся в зоне отдыха... (военным ВСУ) Говорят, что собрались их засылать в Черниговскую область, на границу с Белоруссией. Для укрепления или просто ротации - пока не в курсе", - отметил Лебедев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевБелоруссияВооруженные силы УкраиныЧерниговская областьСергей Лебедев
 
 
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