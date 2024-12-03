https://ria.ru/20241203/vsu-1987022316.html

В районе Киева нанесли удар по личному составу ВСУ

В районе Киева нанесли удар по личному составу ВСУ - РИА Новости, 03.12.2024

В районе Киева нанесли удар по личному составу ВСУ

Удар нанесен по месту расположения личного составу ВСУ в районе Киева, их, предположительно, собрались отправить на границу с Белоруссией, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T10:00

2024-12-03T10:00

2024-12-03T10:02

специальная военная операция на украине

в мире

киев

белоруссия

вооруженные силы украины

черниговская область

сергей лебедев

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ДОНЕЦК, 3 дек — РИА Новости. Удар нанесен по месту расположения личного составу ВСУ в районе Киева, их, предположительно, собрались отправить на границу с Белоруссией, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Киев, пригород... Прилет по расположившимся в зоне отдыха... (военным ВСУ) Говорят, что собрались их засылать в Черниговскую область, на границу с Белоруссией. Для укрепления или просто ротации - пока не в курсе", - отметил Лебедев.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

белоруссия

черниговская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, киев, белоруссия, вооруженные силы украины, черниговская область, сергей лебедев