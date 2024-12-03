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ВСУ выпустили более 70 снарядов за сутки по Белгородской области - РИА Новости, 03.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:10 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/vsu-1987015209.html
ВСУ выпустили более 70 снарядов за сутки по Белгородской области
ВСУ выпустили более 70 снарядов за сутки по Белгородской области - РИА Новости, 03.12.2024
ВСУ выпустили более 70 снарядов за сутки по Белгородской области
Украинские военные выпустили по пяти приграничным районам Белгородской области более 70 снарядов за минувшие сутки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T09:10
2024-12-03T09:10
специальная военная операция на украине
белгородская область
украина
белгородский район
вячеслав гладков
безопасность
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БЕЛГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Украинские военные выпустили по пяти приграничным районам Белгородской области более 70 снарядов за минувшие сутки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По информации главы региона, за минувшие сутки 19 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Был выпущен 71 снаряд и 18 беспилотников. В понедельник пострадал мирный житель. За отчетный день повреждены два многоквартирных дома, два частных домовладения и девять транспортных средств. "В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 16 боеприпасов в ходе двух обстрелов. Последствий нет. В Грайворонском муниципальном округе сёла Дроновка, Замостье и Сподарюшино подверглись трем обстрелам, в ходе которых выпущены восемь боеприпасов и нанесены удары двумя беспилотниками", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что в Белгородском районе по 10 населенным пунктам выпущены выпущено 17 боеприпасов и 10 беспилотников. В Краснояружском районе по трем селам выпущено 14 снарядов и совершены атаки с помощью 5 дронов. В селе Колотиловка в результате атаки БПЛА на автомобиль ранен мужчина. После оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение. "В Шебекинском муниципальном округе по городу Шебекино и селу Терезовка выпущено 16 снарядов в ходе двух обстрелов и совершена атака с помощью БПЛА", - отметил Гладков. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1987007601.html
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белгородская область, украина, белгородский район, вячеслав гладков, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Украина, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Безопасность
ВСУ выпустили более 70 снарядов за сутки по Белгородской области

Гладков: ВСУ выпустили более 70 снарядов за сутки по Белгородской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 3 дек - РИА Новости. Украинские военные выпустили по пяти приграничным районам Белгородской области более 70 снарядов за минувшие сутки, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По информации главы региона, за минувшие сутки 19 населенных пунктов попали под удар со стороны Украины. Был выпущен 71 снаряд и 18 беспилотников. В понедельник пострадал мирный житель. За отчетный день повреждены два многоквартирных дома, два частных домовладения и девять транспортных средств.
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Он добавил, что в Белгородском районе по 10 населенным пунктам выпущены выпущено 17 боеприпасов и 10 беспилотников. В Краснояружском районе по трем селам выпущено 14 снарядов и совершены атаки с помощью 5 дронов. В селе Колотиловка в результате атаки БПЛА на автомобиль ранен мужчина. После оказания медицинской помощи отпущен на амбулаторное лечение.
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На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах.
Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьУкраинаБелгородский районВячеслав ГладковБезопасность
 
 
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