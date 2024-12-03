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Южнокорейская вона дешевеет после объявления военного положения - РИА Новости, 03.12.2024
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17:40 03.12.2024 (обновлено: 22:28 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/vona-1987149662.html
Южнокорейская вона дешевеет после объявления военного положения
Южнокорейская вона дешевеет после объявления военного положения - РИА Новости, 03.12.2024
Южнокорейская вона дешевеет после объявления военного положения
Стоимость южнокорейской воны по отношению к доллару перешла к снижению на 1,5 процента после объявления военного положения в стране, следует из данных торгов. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:40
2024-12-03T22:28
в мире
южная корея
юн сок ель
введение военного положения в южной корее
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Стоимость южнокорейской воны по отношению к доллару перешла к снижению на 1,5 процента после объявления военного положения в стране, следует из данных торгов. По состоянию на 17:25 мск, курс доллара к воне рос на 1,49 процента — до 1424,86 воны с уровня предыдущего закрытия в 1403,96 воны. Как сообщило агентство Рёнхап, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения. По данным агентства, президент ночью провел экстренное совещание в своем офисе, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента. До появления новостей доллар слабо дешевел к южнокорейской валюте.Военное положение в Южной Корее. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, южная корея, юн сок ель, введение военного положения в южной корее
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Введение военного положения в Южной Корее
Южнокорейская вона дешевеет после объявления военного положения

Южнокорейская вона дешевеет на 1,5% к доллару после введения военного положения

© AP Photo / Lee Jin-manПолицейские перед зданием парламента в Сеуле, Южная Корея. 3 декабря 2024
Полицейские перед зданием парламента в Сеуле, Южная Корея. 3 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Lee Jin-man
Полицейские перед зданием парламента в Сеуле, Южная Корея. 3 декабря 2024
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Стоимость южнокорейской воны по отношению к доллару перешла к снижению на 1,5 процента после объявления военного положения в стране, следует из данных торгов.
По состоянию на 17:25 мск, курс доллара к воне рос на 1,49 процента — до 1424,86 воны с уровня предыдущего закрытия в 1403,96 воны.
Как сообщило агентство Рёнхап, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения. По данным агентства, президент ночью провел экстренное совещание в своем офисе, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента.
До появления новостей доллар слабо дешевел к южнокорейской валюте.
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