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Южнокорейская вона дешевеет после объявления военного положения
Южнокорейская вона дешевеет после объявления военного положения - РИА Новости, 03.12.2024
Южнокорейская вона дешевеет после объявления военного положения
Стоимость южнокорейской воны по отношению к доллару перешла к снижению на 1,5 процента после объявления военного положения в стране, следует из данных торгов. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:40
2024-12-03T17:40
2024-12-03T22:28
в мире
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юн сок ель
введение военного положения в южной корее
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Стоимость южнокорейской воны по отношению к доллару перешла к снижению на 1,5 процента после объявления военного положения в стране, следует из данных торгов. По состоянию на 17:25 мск, курс доллара к воне рос на 1,49 процента — до 1424,86 воны с уровня предыдущего закрытия в 1403,96 воны. Как сообщило агентство Рёнхап, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил о введении военного положения. По данным агентства, президент ночью провел экстренное совещание в своем офисе, после чего заявил об угрозе паралича власти из-за попыток проведения против него процедуры импичмента. До появления новостей доллар слабо дешевел к южнокорейской валюте.Военное положение в Южной Корее. Онлайн-репортаж >>
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в мире, южная корея, юн сок ель, введение военного положения в южной корее
В мире, Южная Корея, Юн Сок Ель, Введение военного положения в Южной Корее
Южнокорейская вона дешевеет после объявления военного положения
Южнокорейская вона дешевеет на 1,5% к доллару после введения военного положения