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Почти сто тысяч работников Volkswagen вышли на забастовки по всей Германии - РИА Новости, 03.12.2024
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15:01 03.12.2024 (обновлено: 15:32 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/volkswagen-1987102938.html
Почти сто тысяч работников Volkswagen вышли на забастовки по всей Германии
Почти сто тысяч работников Volkswagen вышли на забастовки по всей Германии - РИА Новости, 03.12.2024
Почти сто тысяч работников Volkswagen вышли на забастовки по всей Германии
Почти 100 тысяч сотрудников автоконцерна Volkswagen приняли участие в предупредительных забастовках по всей Германии, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T15:01
2024-12-03T15:32
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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Почти 100 тысяч сотрудников автоконцерна Volkswagen приняли участие в предупредительных забастовках по всей Германии, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на крупнейший профсоюз страны IG Metall. "Первые предупредительные забастовки были абсолютно решительным сигналом со стороны рабочих против жестоких планов правления Volkswagen", — заявил представитель профсоюза Торстен Грёгер. Работники протестуют против планов руководства закрыть часть производства и сократить сотрудников. Забастовки начались в понедельник, 2 декабря, и закончились с началом следующей утренней смены. Всего в них участвовало 98 650 сотрудников девяти немецких заводов Volkswagen — 47 тысяч в Вольфсбурге, 12,5 тысячи — в Баунтале (округ Кассель) и по девять тысяч — в Цвиккау и Ганновере. Следующий раунд переговоров между концерном и профсоюзом назначен на 9 декабря. В конце октября глава производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло заявила, что концерн намерен закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. Всего у VW десять заводов, на которых работает около 120 тысяч человек.В компании и до этого не исключали увольнений и закрытия производств ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блюме, новый курс на экономию связан со стремлением конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. СМИ писали, что увольнения могут начаться 1 июля 2025 года, а сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников. В ответ на эти планы профсоюзы начали забастовки.
https://ria.ru/20241108/zapad-1981999679.html
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Акция протеста рабочих Volkswagen из-за закрытия заводов и увольнений
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в мире, авто, германия, вольфсбург, ганновер, volkswagen group, экономика
В мире, Авто, Германия, Вольфсбург, Ганновер, Volkswagen Group, Экономика
Почти сто тысяч работников Volkswagen вышли на забастовки по всей Германии

Handelsblatt: почти 100 тысяч сотрудников Volkswagen бастовали в Германии

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Почти 100 тысяч сотрудников автоконцерна Volkswagen приняли участие в предупредительных забастовках по всей Германии, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на крупнейший профсоюз страны IG Metall.
"Первые предупредительные забастовки были абсолютно решительным сигналом со стороны рабочих против жестоких планов правления Volkswagen", — заявил представитель профсоюза Торстен Грёгер.
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Работники протестуют против планов руководства закрыть часть производства и сократить сотрудников. Забастовки начались в понедельник, 2 декабря, и закончились с началом следующей утренней смены.
Всего в них участвовало 98 650 сотрудников девяти немецких заводов Volkswagen — 47 тысяч в Вольфсбурге, 12,5 тысячи — в Баунтале (округ Кассель) и по девять тысяч — в Цвиккау и Ганновере.
Следующий раунд переговоров между концерном и профсоюзом назначен на 9 декабря.
В конце октября глава производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло заявила, что концерн намерен закрыть как минимум три завода в Германии и тем самым сократить десятки тысяч рабочих мест. Всего у VW десять заводов, на которых работает около 120 тысяч человек.
В компании и до этого не исключали увольнений и закрытия производств ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блюме, новый курс на экономию связан со стремлением конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. СМИ писали, что увольнения могут начаться 1 июля 2025 года, а сторонники жестких мер экономии внутри концерна хотят сократить до 30 тысяч сотрудников. В ответ на эти планы профсоюзы начали забастовки.
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