https://ria.ru/20241203/voenkomaty-1986993194.html

Двум подросткам предъявили обвинения в поджоге военкоматов в Харькове

Двум подросткам предъявили обвинения в поджоге военкоматов в Харькове - РИА Новости, 03.12.2024

Двум подросткам предъявили обвинения в поджоге военкоматов в Харькове

Двое несовершеннолетних обвиняются в поджогах зданий военкоматов в Харькове на Украине, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T02:38

2024-12-03T02:38

2024-12-03T02:38

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МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Двое несовершеннолетних обвиняются в поджогах зданий военкоматов в Харькове на Украине, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. "Поджигали здания центров комплектования (военкоматов. – Прим. ред.) в Харькове… Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух 17-летних молодых людей по факту диверсии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Харьковской областной прокуратуры. По информации ведомства, обвиняемые в мае-июне с помощью зажигательной жидкости подожгли два здания военкоматов в городе. Им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "Не ТЦК". Аббревиатура расшифровывается как "территориальный центр комплектования", так на Украине называют военкоматы. Также СМИ сообщали об участившихся поджогах релейных шкафов на украинских железных дорогах.

https://ria.ru/20241202/ukraina-1986783960.html

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в мире, харьков, украина, военкоматы, вооруженные силы украины, мобилизация