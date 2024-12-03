Рейтинг@Mail.ru
Двум подросткам предъявили обвинения в поджоге военкоматов в Харькове - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:38 03.12.2024
https://ria.ru/20241203/voenkomaty-1986993194.html
Двум подросткам предъявили обвинения в поджоге военкоматов в Харькове
Двум подросткам предъявили обвинения в поджоге военкоматов в Харькове - РИА Новости, 03.12.2024
Двум подросткам предъявили обвинения в поджоге военкоматов в Харькове
Двое несовершеннолетних обвиняются в поджогах зданий военкоматов в Харькове на Украине, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T02:38
2024-12-03T02:38
в мире
харьков
украина
военкоматы
вооруженные силы украины
мобилизация
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978487084_0:9:3072:1737_1920x0_80_0_0_b91967d49c47a362b3c86a1aa1d3b5fd.jpg
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Двое несовершеннолетних обвиняются в поджогах зданий военкоматов в Харькове на Украине, сообщили в Харьковской областной прокуратуре. "Поджигали здания центров комплектования (военкоматов. – Прим. ред.) в Харькове… Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух 17-летних молодых людей по факту диверсии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Харьковской областной прокуратуры. По информации ведомства, обвиняемые в мае-июне с помощью зажигательной жидкости подожгли два здания военкоматов в городе. Им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "Не ТЦК". Аббревиатура расшифровывается как "территориальный центр комплектования", так на Украине называют военкоматы. Также СМИ сообщали об участившихся поджогах релейных шкафов на украинских железных дорогах.
https://ria.ru/20241202/ukraina-1986783960.html
харьков
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978487084_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_f6feece58d131e43d8ee376dc9288be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, харьков, украина, военкоматы, вооруженные силы украины, мобилизация
В мире, Харьков, Украина, военкоматы, Вооруженные силы Украины, мобилизация
Двум подросткам предъявили обвинения в поджоге военкоматов в Харькове

В Харькове прокуратура обвинила двух подростков в диверсиях против военкоматов

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военные в Харьковской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Двое несовершеннолетних обвиняются в поджогах зданий военкоматов в Харькове на Украине, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
"Поджигали здания центров комплектования (военкоматов. – Прим. ред.) в Харькове… Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух 17-летних молодых людей по факту диверсии", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Харьковской областной прокуратуры.
По информации ведомства, обвиняемые в мае-июне с помощью зажигательной жидкости подожгли два здания военкоматов в городе. Им грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои авто от поджога наклейками с надписью "Не ТЦК". Аббревиатура расшифровывается как "территориальный центр комплектования", так на Украине называют военкоматы. Также СМИ сообщали об участившихся поджогах релейных шкафов на украинских железных дорогах.
Призывники в украинскую армию на одном из призывных пунктов в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Украинские военкоматы вымогают деньги за шанс избежать смерти на фронте
Вчера, 04:34
 
В миреХарьковУкраинавоенкоматыВооруженные силы Украинымобилизация
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала