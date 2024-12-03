https://ria.ru/20241203/ukraina-1987201324.html
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.12.2024
В Киевской области объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена во вторник в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T22:19
2024-12-03T22:19
2024-12-03T22:19
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. Ранее во вторник тревога была объявлена в Полтавской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях, она звучит до сих пор. По данным ресурса, сигнал тревоги в Киевской области звучит с 22.06 мск. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Киевская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
В Киевской области объявили воздушную тревогу
В Киевской области объявили воздушную тревогу, она уже звучит в четырех областях