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Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.12.2024
Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога расширилась во вторник на Полтавскую и Сумскую области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T22:12
2024-12-03T22:12
2024-12-03T22:12
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Воздушная тревога расширилась во вторник на Полтавскую и Сумскую области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее во вторник тревогу объявили в Черниговской и Харьковской областях, она звучит до сих пор. По данным ресурса, тревога в Сумской и Полтавской областях была объявлена в 21.57 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Полтавской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу