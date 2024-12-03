https://ria.ru/20241203/ukraina-1987200782.html

Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.12.2024

Еще в двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога расширилась во вторник на Полтавскую и Сумскую области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T22:12

2024-12-03T22:12

2024-12-03T22:12

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сумская область

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Воздушная тревога расширилась во вторник на Полтавскую и Сумскую области Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Ранее во вторник тревогу объявили в Черниговской и Харьковской областях, она звучит до сих пор. По данным ресурса, тревога в Сумской и Полтавской областях была объявлена в 21.57 мск. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

полтавская область

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