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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.12.2024
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена во вторник в Черниговской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T21:59
2024-12-03T21:59
2024-12-03T21:59
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Черниговской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. По данным ресурса, тревога в Черниговской области была объявлена в 20.45 мск. В 21.32 тревога расширилась на Харьковскую область. Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
В Черниговской и Харьковской областях Украины объявили воздушную тревогу