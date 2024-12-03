https://ria.ru/20241203/ukraina-1987195736.html

Украина рассчитывает на помощь США в восстановлении энергетики, заявил МИД

Украина рассчитывает на помощь США в восстановлении энергетики, заявил МИД - РИА Новости, 03.12.2024

Украина рассчитывает на помощь США в восстановлении энергетики, заявил МИД

Украина рассчитывает получить от США 825 миллионов долларов на поддержку энергетической системы страны, соответствующий меморандум стороны подписали во вторник, РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T21:01

2024-12-03T21:01

2024-12-03T21:01

в мире

украина

сша

курская область

андрей сибига

энтони блинкен

нато

укрэнерго

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Украина рассчитывает получить от США 825 миллионов долларов на поддержку энергетической системы страны, соответствующий меморандум стороны подписали во вторник, сообщает украинский МИД."Андрей Сибига и (госсекретарь США - ред.) Энтони Блинкен подписали в штаб-квартире НАТО меморандум о взаимопонимании между правительствами Украины и США о сотрудничестве в обеспечении устойчивости энергетической системы Украины. Меморандум предусматривает возможность американской помощи на общую сумму до 825 миллионов долларов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД. В частности, как отметили в МИД, документ создает нормативно-правовую базу в вопросах восстановления критической инфраструктуры, внедрения распределенной генерации, реформирования энергетического сектора. Еще в апреле в украинской энергокомпании "Укрэнерго" заявляли, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей. А в середине августа украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что потерял около 90% мощностей тепловой генерации. ВС РФ наносят удары по объектам энергетики Украины, связанным с выработкой энергии для производства вооружения и боеприпасов, используемых ВСУ для боевых действий, в том числе для обстрелов мирных российских городов и других населенных пунктов, нападения на Курскую область, других террористических вылазок. Впервые такие удары стали ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту.

https://ria.ru/20241203/kongress-1987191236.html

https://ria.ru/20241203/peregovory-1987185494.html

украина

сша

курская область

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в мире, украина, сша, курская область, андрей сибига, энтони блинкен, нато, укрэнерго, дтэк