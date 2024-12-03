Украина рассчитывает на помощь США в восстановлении энергетики, заявил МИД
МИД Украины: США направят Киеву 825 миллионов долларов на поддержку энергетики
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании Министерства иностранных дел Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Украина рассчитывает получить от США 825 миллионов долларов на поддержку энергетической системы страны, соответствующий меморандум стороны подписали во вторник, сообщает украинский МИД.
"Андрей Сибига и (госсекретарь США - ред.) Энтони Блинкен подписали в штаб-квартире НАТО меморандум о взаимопонимании между правительствами Украины и США о сотрудничестве в обеспечении устойчивости энергетической системы Украины. Меморандум предусматривает возможность американской помощи на общую сумму до 825 миллионов долларов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МИД.
В частности, как отметили в МИД, документ создает нормативно-правовую базу в вопросах восстановления критической инфраструктуры, внедрения распределенной генерации, реформирования энергетического сектора.
Еще в апреле в украинской энергокомпании "Укрэнерго" заявляли, что объем повреждений энергообъектов на Украине чрезвычайно велик, электростанции и подстанции работают на пределе возможностей. А в середине августа украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил, что потерял около 90% мощностей тепловой генерации.
ВС РФ наносят удары по объектам энергетики Украины, связанным с выработкой энергии для производства вооружения и боеприпасов, используемых ВСУ для боевых действий, в том числе для обстрелов мирных российских городов и других населенных пунктов, нападения на Курскую область, других террористических вылазок. Впервые такие удары стали ответом на теракт, устроенный киевским режимом на Крымском мосту.