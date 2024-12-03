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В Ростовской области восстановят военное командное училище связи - РИА Новости, 04.12.2024
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Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
 
20:20 03.12.2024 (обновлено: 10:01 04.12.2024)
https://ria.ru/20241203/uchilische-1987255634.html
В Ростовской области восстановят военное командное училище связи
В Ростовской области восстановят военное командное училище связи - РИА Новости, 04.12.2024
В Ростовской области восстановят военное командное училище связи
Строительство Новочеркасского высшего военного командного училища связи началось в Ростовской области, сообщает во вторник правительство региона. РИА Новости, 04.12.2024
2024-12-03T20:20
2024-12-04T10:01
ростовская область
образование - общество
ростовская область
новочеркасск
россия
виктория абрамченко
юрий слюсарь
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек - РИА Новости. Строительство Новочеркасского высшего военного командного училища связи началось в Ростовской области, сообщает во вторник правительство региона.Училище функционировало в Новочеркасске с 1964 по 2011 годы. В текущем году было принято решение о его восстановлении."Планируется, что с 1 сентября 2026 года училище откроет свои двери для новых курсантов. В современном динамично изменяющемся мире, с его жесткими вызовами, профессия военного связиста, безусловно, будет одной из самых востребованных", - сказала на закладке камня в честь начала строительства зампредседателя Госдумы РФ Виктория Абрамченко.Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь добавил, что роль связи, управления в современных конфликтах сложно переоценить. "Я бы хотел особо отметить, что училище не просто возвращается, а возвращается на другом техническом уровне. Это будет новое материальное обеспечение, новый уровень оснащенности, ну, и, соответственно, новые возможности для выпускников", - сказал он.По его мнению, Новочеркасское училище связи станет опорным пунктом военного образования, военной науки на новочеркасской земле.После реконструкции исторического здания в нем разместится административно-учебный корпус. Рядом будут построены учебно-лабораторный корпус, казармы, спортзал, будет развернута полевая учебно-материальная база. Ежегодно училище будет выпускать более 200 офицеров-связистов для Вооруженных сил России.После торжественной церемонии руководители осмотрели территорию строящегося училища, побывали на выставке современной и перспективной техники связи Вооруженных сил России.
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образование - общество, ростовская область, новочеркасск, россия, виктория абрамченко, юрий слюсарь , госдума рф
Ростовская область , Образование - Общество, Ростовская область, Новочеркасск, Россия, Виктория Абрамченко, Юрий Слюсарь , Госдума РФ
В Ростовской области восстановят военное командное училище связи

Военное командное училище связи восстановят в Ростовской области в 2026 году

© Фото : Администрация города НовочеркасскаВ Новочеркасске дан старт строительству Высшего военного командного училища связи
В Новочеркасске дан старт строительству Высшего военного командного училища связи - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото : Администрация города Новочеркасска
В Новочеркасске дан старт строительству Высшего военного командного училища связи
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек - РИА Новости. Строительство Новочеркасского высшего военного командного училища связи началось в Ростовской области, сообщает во вторник правительство региона.
Училище функционировало в Новочеркасске с 1964 по 2011 годы. В текущем году было принято решение о его восстановлении.
"Планируется, что с 1 сентября 2026 года училище откроет свои двери для новых курсантов. В современном динамично изменяющемся мире, с его жесткими вызовами, профессия военного связиста, безусловно, будет одной из самых востребованных", - сказала на закладке камня в честь начала строительства зампредседателя Госдумы РФ Виктория Абрамченко.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь добавил, что роль связи, управления в современных конфликтах сложно переоценить. "Я бы хотел особо отметить, что училище не просто возвращается, а возвращается на другом техническом уровне. Это будет новое материальное обеспечение, новый уровень оснащенности, ну, и, соответственно, новые возможности для выпускников", - сказал он.
По его мнению, Новочеркасское училище связи станет опорным пунктом военного образования, военной науки на новочеркасской земле.
После реконструкции исторического здания в нем разместится административно-учебный корпус. Рядом будут построены учебно-лабораторный корпус, казармы, спортзал, будет развернута полевая учебно-материальная база. Ежегодно училище будет выпускать более 200 офицеров-связистов для Вооруженных сил России.
После торжественной церемонии руководители осмотрели территорию строящегося училища, побывали на выставке современной и перспективной техники связи Вооруженных сил России.
 
Ростовская областьОбразование - ОбществоРостовская областьНовочеркасскРоссияВиктория АбрамченкоЮрий СлюсарьГосдума РФ
 
 
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