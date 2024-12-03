https://ria.ru/20241203/uchilische-1987255634.html

В Ростовской области восстановят военное командное училище связи

В Ростовской области восстановят военное командное училище связи - РИА Новости, 04.12.2024

В Ростовской области восстановят военное командное училище связи

Строительство Новочеркасского высшего военного командного училища связи началось в Ростовской области, сообщает во вторник правительство региона. РИА Новости, 04.12.2024

2024-12-03T20:20

2024-12-03T20:20

2024-12-04T10:01

ростовская область

образование - общество

ростовская область

новочеркасск

россия

виктория абрамченко

юрий слюсарь

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/04/1987255333_0:53:1001:616_1920x0_80_0_0_c5c4142fbb1faa4384cb468e08a82aa5.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек - РИА Новости. Строительство Новочеркасского высшего военного командного училища связи началось в Ростовской области, сообщает во вторник правительство региона.Училище функционировало в Новочеркасске с 1964 по 2011 годы. В текущем году было принято решение о его восстановлении."Планируется, что с 1 сентября 2026 года училище откроет свои двери для новых курсантов. В современном динамично изменяющемся мире, с его жесткими вызовами, профессия военного связиста, безусловно, будет одной из самых востребованных", - сказала на закладке камня в честь начала строительства зампредседателя Госдумы РФ Виктория Абрамченко.Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь добавил, что роль связи, управления в современных конфликтах сложно переоценить. "Я бы хотел особо отметить, что училище не просто возвращается, а возвращается на другом техническом уровне. Это будет новое материальное обеспечение, новый уровень оснащенности, ну, и, соответственно, новые возможности для выпускников", - сказал он.По его мнению, Новочеркасское училище связи станет опорным пунктом военного образования, военной науки на новочеркасской земле.После реконструкции исторического здания в нем разместится административно-учебный корпус. Рядом будут построены учебно-лабораторный корпус, казармы, спортзал, будет развернута полевая учебно-материальная база. Ежегодно училище будет выпускать более 200 офицеров-связистов для Вооруженных сил России.После торжественной церемонии руководители осмотрели территорию строящегося училища, побывали на выставке современной и перспективной техники связи Вооруженных сил России.

ростовская область

новочеркасск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

образование - общество, ростовская область, новочеркасск, россия, виктория абрамченко, юрий слюсарь , госдума рф