В Ростовской области восстановят военное командное училище связи
Военное командное училище связи восстановят в Ростовской области в 2026 году
© Фото : Администрация города НовочеркасскаВ Новочеркасске дан старт строительству Высшего военного командного училища связи
В Новочеркасске дан старт строительству Высшего военного командного училища связи
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек - РИА Новости. Строительство Новочеркасского высшего военного командного училища связи началось в Ростовской области, сообщает во вторник правительство региона.
Училище функционировало в Новочеркасске с 1964 по 2011 годы. В текущем году было принято решение о его восстановлении.
"Планируется, что с 1 сентября 2026 года училище откроет свои двери для новых курсантов. В современном динамично изменяющемся мире, с его жесткими вызовами, профессия военного связиста, безусловно, будет одной из самых востребованных", - сказала на закладке камня в честь начала строительства зампредседателя Госдумы РФ Виктория Абрамченко.
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь добавил, что роль связи, управления в современных конфликтах сложно переоценить. "Я бы хотел особо отметить, что училище не просто возвращается, а возвращается на другом техническом уровне. Это будет новое материальное обеспечение, новый уровень оснащенности, ну, и, соответственно, новые возможности для выпускников", - сказал он.
По его мнению, Новочеркасское училище связи станет опорным пунктом военного образования, военной науки на новочеркасской земле.
После реконструкции исторического здания в нем разместится административно-учебный корпус. Рядом будут построены учебно-лабораторный корпус, казармы, спортзал, будет развернута полевая учебно-материальная база. Ежегодно училище будет выпускать более 200 офицеров-связистов для Вооруженных сил России.
После торжественной церемонии руководители осмотрели территорию строящегося училища, побывали на выставке современной и перспективной техники связи Вооруженных сил России.