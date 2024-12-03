https://ria.ru/20241203/ucheniya-1987135648.html

Минобороны рассказало об учениях ВМФ и ВКС в Средиземном море

Минобороны рассказало об учениях ВМФ и ВКС в Средиземном море - РИА Новости, 03.12.2024

Минобороны рассказало об учениях ВМФ и ВКС в Средиземном море

Часть боевых упражнений в ходе учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море выполняется с применением новейших средств поражения, недавно принятых на вооружение,... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T17:00

2024-12-03T17:00

2024-12-03T17:06

новое оружие россии

россия

средиземное море

воздушно-космические силы россии

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вмф рф

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Часть боевых упражнений в ходе учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море выполняется с применением новейших средств поражения, недавно принятых на вооружение, сообщило Минобороны РФ. Министерство сообщило во вторник, что группировки Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России провели учения с пусками высокоточных ракет в восточной части Средиземного моря. "В ходе подготовки к учению проведено наращивание состава группировки сил (войск) Вооруженных сил Российской Федерации в восточной части Средиземного моря. Созданные группировки разнородных ударных и противолодочных сил проводят ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, а также практические бомбометания. Часть боевых упражнений выполняется с комплексным применением высокоточного оружия, новейших средств поражения, недавно принятых на вооружение ВМФ и ВКС России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241203/tsirkon-1987133259.html

россия

средиземное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, средиземное море, воздушно-космические силы россии, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вмф рф