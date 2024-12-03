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Минобороны рассказало об учениях ВМФ и ВКС в Средиземном море
Минобороны рассказало об учениях ВМФ и ВКС в Средиземном море - РИА Новости, 03.12.2024
Минобороны рассказало об учениях ВМФ и ВКС в Средиземном море
Часть боевых упражнений в ходе учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море выполняется с применением новейших средств поражения, недавно принятых на вооружение,... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:00
2024-12-03T17:00
2024-12-03T17:06
новое оружие россии
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средиземное море
воздушно-космические силы россии
безопасность
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Часть боевых упражнений в ходе учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море выполняется с применением новейших средств поражения, недавно принятых на вооружение, сообщило Минобороны РФ. Министерство сообщило во вторник, что группировки Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России провели учения с пусками высокоточных ракет в восточной части Средиземного моря. "В ходе подготовки к учению проведено наращивание состава группировки сил (войск) Вооруженных сил Российской Федерации в восточной части Средиземного моря. Созданные группировки разнородных ударных и противолодочных сил проводят ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, а также практические бомбометания. Часть боевых упражнений выполняется с комплексным применением высокоточного оружия, новейших средств поражения, недавно принятых на вооружение ВМФ и ВКС России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241203/tsirkon-1987133259.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, средиземное море, воздушно-космические силы россии, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вмф рф
Новое оружие России, Россия, Средиземное море, Воздушно-космические силы России, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ВМФ РФ
Минобороны рассказало об учениях ВМФ и ВКС в Средиземном море
МО: учения в Средиземном море проходят с применением новейших средств поражения