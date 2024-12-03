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Минобороны рассказало об учениях ВМФ и ВКС в Средиземном море - РИА Новости, 03.12.2024
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Новое оружие России
 
17:00 03.12.2024 (обновлено: 17:06 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/ucheniya-1987135648.html
Минобороны рассказало об учениях ВМФ и ВКС в Средиземном море
Минобороны рассказало об учениях ВМФ и ВКС в Средиземном море - РИА Новости, 03.12.2024
Минобороны рассказало об учениях ВМФ и ВКС в Средиземном море
Часть боевых упражнений в ходе учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море выполняется с применением новейших средств поражения, недавно принятых на вооружение,... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T17:00
2024-12-03T17:06
новое оружие россии
россия
средиземное море
воздушно-космические силы россии
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вмф рф
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Часть боевых упражнений в ходе учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море выполняется с применением новейших средств поражения, недавно принятых на вооружение, сообщило Минобороны РФ. Министерство сообщило во вторник, что группировки Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России провели учения с пусками высокоточных ракет в восточной части Средиземного моря. "В ходе подготовки к учению проведено наращивание состава группировки сил (войск) Вооруженных сил Российской Федерации в восточной части Средиземного моря. Созданные группировки разнородных ударных и противолодочных сил проводят ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, а также практические бомбометания. Часть боевых упражнений выполняется с комплексным применением высокоточного оружия, новейших средств поражения, недавно принятых на вооружение ВМФ и ВКС России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241203/tsirkon-1987133259.html
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россия, средиземное море, воздушно-космические силы россии, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вмф рф
Новое оружие России, Россия, Средиземное море, Воздушно-космические силы России, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ВМФ РФ
Минобороны рассказало об учениях ВМФ и ВКС в Средиземном море

МО: учения в Средиземном море проходят с применением новейших средств поражения

© РИА НовостиПуск ракеты "Оникс" из района на побережье Средиземного моря в рамках учений ВМФ И ВКС России
Пуск ракеты Оникс из района на побережье Средиземного моря в рамках учений ВМФ И ВКС России - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости
Пуск ракеты "Оникс" из района на побережье Средиземного моря в рамках учений ВМФ И ВКС России
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Часть боевых упражнений в ходе учения ВМФ и ВКС России в Средиземном море выполняется с применением новейших средств поражения, недавно принятых на вооружение, сообщило Минобороны РФ.
Министерство сообщило во вторник, что группировки Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России провели учения с пусками высокоточных ракет в восточной части Средиземного моря.
"В ходе подготовки к учению проведено наращивание состава группировки сил (войск) Вооруженных сил Российской Федерации в восточной части Средиземного моря. Созданные группировки разнородных ударных и противолодочных сил проводят ракетные, артиллерийские и торпедные стрельбы, а также практические бомбометания. Часть боевых упражнений выполняется с комплексным применением высокоточного оружия, новейших средств поражения, недавно принятых на вооружение ВМФ и ВКС России", - говорится в сообщении.
Пуск ракет Циркон с фрегата Горшков в ходе учений в Средиземном море - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
ВМФ провел стрельбы гиперзвуковыми ракетами на учениях в Средиземном море
Вчера, 16:54
 
Новое оружие РоссииРоссияСредиземное мореВоздушно-космические силы РоссииБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ВМФ РФ
 
 
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