https://ria.ru/20241203/ucheniya-1987003523.html

В Ленинградском военном округе прошли первые занятия на полигонах

В Ленинградском военном округе прошли первые занятия на полигонах - РИА Новости, 03.12.2024

В Ленинградском военном округе прошли первые занятия на полигонах

В воинских частях и подразделениях Ленинградского военного округа (ЛенВО) прошли первые занятия на полигонах и в учебных классах, сообщила пресс-служба ЛенВО. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T06:19

2024-12-03T06:19

2024-12-03T06:19

безопасность

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В воинских частях и подразделениях Ленинградского военного округа (ЛенВО) прошли первые занятия на полигонах и в учебных классах, сообщила пресс-служба ЛенВО. "Особое внимание уделяется боевой подготовке военнослужащих, которые будут направлены в зону специальной военной операции для выполнения боевых задач. Спланированы тактические учения и тренировки, которые проведут инструкторы с обширным боевым опытом, накопленным на СВО", - говорится в сообщении. "Учим изготовке к бою, не стоять боком. Большинство ребят, которые приходят, поворачиваются боком. Это еще советская школа, сложно переучить. За последние два года сильно изменилась методика с учетом опыта СВО", - рассказал инструктор по боевой подготовке с позывным "Шкипер", слова которого приводит военный округ. В пресс-службе ЛенВО отметили, что в зимнем периоде обучения мотострелковые, артиллерийские, танковые, ракетные, инженерные и разведывательные подразделения совершенствуют навыки вождения и стрельбы из вооружения танков, бронемашин, выполняют огневые задачи из ручных противотанковых гранатометов, автоматов, снайперских винтовок и других видов стрелкового оружия.

https://ria.ru/20241128/sevastopol-1986144910.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность