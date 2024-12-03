https://ria.ru/20241203/ucheniya-1987003523.html
В Ленинградском военном округе прошли первые занятия на полигонах
В Ленинградском военном округе прошли первые занятия на полигонах - РИА Новости, 03.12.2024
В Ленинградском военном округе прошли первые занятия на полигонах
В воинских частях и подразделениях Ленинградского военного округа (ЛенВО) прошли первые занятия на полигонах и в учебных классах, сообщила пресс-служба ЛенВО. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T06:19
2024-12-03T06:19
2024-12-03T06:19
безопасность
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В воинских частях и подразделениях Ленинградского военного округа (ЛенВО) прошли первые занятия на полигонах и в учебных классах, сообщила пресс-служба ЛенВО. "Особое внимание уделяется боевой подготовке военнослужащих, которые будут направлены в зону специальной военной операции для выполнения боевых задач. Спланированы тактические учения и тренировки, которые проведут инструкторы с обширным боевым опытом, накопленным на СВО", - говорится в сообщении. "Учим изготовке к бою, не стоять боком. Большинство ребят, которые приходят, поворачиваются боком. Это еще советская школа, сложно переучить. За последние два года сильно изменилась методика с учетом опыта СВО", - рассказал инструктор по боевой подготовке с позывным "Шкипер", слова которого приводит военный округ. В пресс-службе ЛенВО отметили, что в зимнем периоде обучения мотострелковые, артиллерийские, танковые, ракетные, инженерные и разведывательные подразделения совершенствуют навыки вождения и стрельбы из вооружения танков, бронемашин, выполняют огневые задачи из ручных противотанковых гранатометов, автоматов, снайперских винтовок и других видов стрелкового оружия.
https://ria.ru/20241128/sevastopol-1986144910.html
https://ria.ru/20240613/minoborony-1952481045.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность
В Ленинградском военном округе прошли первые занятия на полигонах
В Ленинградском военном округе прошли первые занятия на полигонах и в классах
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В воинских частях и подразделениях Ленинградского военного округа (ЛенВО) прошли первые занятия на полигонах и в учебных классах, сообщила пресс-служба ЛенВО.
"Особое внимание уделяется боевой подготовке военнослужащих, которые будут направлены в зону специальной военной операции для выполнения боевых задач. Спланированы тактические учения и тренировки, которые проведут инструкторы с обширным боевым опытом, накопленным на СВО", - говорится в сообщении.
"Учим изготовке к бою, не стоять боком. Большинство ребят, которые приходят, поворачиваются боком. Это еще советская школа, сложно переучить. За последние два года сильно изменилась методика с учетом опыта СВО", - рассказал инструктор по боевой подготовке с позывным "Шкипер", слова которого приводит военный округ.
В пресс-службе ЛенВО отметили, что в зимнем периоде обучения мотострелковые, артиллерийские, танковые, ракетные, инженерные и разведывательные подразделения совершенствуют навыки вождения и стрельбы из вооружения танков, бронемашин, выполняют огневые задачи из ручных противотанковых гранатометов, автоматов, снайперских винтовок и других видов стрелкового оружия.