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В Средиземном море прошли учения с пусками высокоточных ракет

В Средиземном море прошли учения с пусками высокоточных ракет - РИА Новости, 03.12.2024

В Средиземном море прошли учения с пусками высокоточных ракет

Группировки Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России провели учения с пусками высокоточных ракет в восточной части Средиземного моря, сообщило во РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T16:55

2024-12-03T16:55

2024-12-03T18:11

средиземное море

безопасность

россия

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Группировки Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России провели учения с пусками высокоточных ракет в восточной части Средиземного моря, сообщило во вторник Минобороны РФ. "3 декабря 2024 года в ходе учения по отработке способов совместных действий группировок сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России в восточной части Средиземного моря выполнены пуски высокоточных ракет морского и воздушного базирования", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240921/flot-1973968694.html

средиземное море

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Учения с пусками высокоточных ракет в Средиземном море Группировки Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России провели учения с пусками высокоточных ракет в восточной части Средиземного моря, сообщило во вторник Минобороны РФ. 2024-12-03T16:55 true PT3M05S

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средиземное море, безопасность, россия