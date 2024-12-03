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В Средиземном море прошли учения с пусками высокоточных ракет - РИА Новости, 03.12.2024
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16:55 03.12.2024 (обновлено: 18:11 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/uchenija-1987133668.html
В Средиземном море прошли учения с пусками высокоточных ракет
В Средиземном море прошли учения с пусками высокоточных ракет - РИА Новости, 03.12.2024
В Средиземном море прошли учения с пусками высокоточных ракет
Группировки Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России провели учения с пусками высокоточных ракет в восточной части Средиземного моря, сообщило во РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:55
2024-12-03T18:11
средиземное море
безопасность
россия
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Группировки Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России провели учения с пусками высокоточных ракет в восточной части Средиземного моря, сообщило во вторник Минобороны РФ. "3 декабря 2024 года в ходе учения по отработке способов совместных действий группировок сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России в восточной части Средиземного моря выполнены пуски высокоточных ракет морского и воздушного базирования", - говорится в сообщении.
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Учения с пусками высокоточных ракет в Средиземном море
Группировки Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России провели учения с пусками высокоточных ракет в восточной части Средиземного моря, сообщило во вторник Минобороны РФ.
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средиземное море, безопасность, россия
Средиземное море, Безопасность, Россия
В Средиземном море прошли учения с пусками высокоточных ракет

ВС России и ВКС провели учения с пусками высокоточных ракет в Средиземном море

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Группировки Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России провели учения с пусками высокоточных ракет в восточной части Средиземного моря, сообщило во вторник Минобороны РФ.
"3 декабря 2024 года в ходе учения по отработке способов совместных действий группировок сил Военно-морского флота и Воздушно-космических сил России в восточной части Средиземного моря выполнены пуски высокоточных ракет морского и воздушного базирования", - говорится в сообщении.
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Средиземное мореБезопасностьРоссия
 
 
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