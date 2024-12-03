https://ria.ru/20241203/ubiystvo-1987006182.html

Двое мужчин в Хабаровске получили 16 и 17 лет тюрьмы за убийство друга

Двое мужчин в Хабаровске получили 16 и 17 лет тюрьмы за убийство друга - РИА Новости, 03.12.2024

Двое мужчин в Хабаровске получили 16 и 17 лет тюрьмы за убийство друга

Двое мужчин наказаны 16 и 17 годами колонии строгого режима за убийство своего товарища в Хабаровске в прошлом году, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T07:18

2024-12-03T07:18

2024-12-03T07:41

происшествия

хабаровск

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хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 3 дек - РИА Новости. Двое мужчин наказаны 16 и 17 годами колонии строгого режима за убийство своего товарища в Хабаровске в прошлом году, сообщает прокуратура Хабаровского края. Летом 2023 года источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что в Индустриальном районе Хабаровска, в районе улицы Нагорной, под мостом через ручей было найдено тело мужчины без головы. По факту убийства были задержаны и арестованы двое мужчин. Как позже сообщила прокуратура региона, в ночь с 26 на 27 июля прошлого года подсудимые пригласили в квартиру своего знакомого, после совместного распития алкоголя случился конфликт - возникли разногласия в связи с отбыванием наказания в местах лишения свободы. В итоге гостя стали душить ремнем, затем поочередно нанесли не менее 11 ударов ножом в область сердца и шеи. Тело мужчины завернули в покрывало и спрятали под мост. "Хабаровский краевой суд вынес приговор в отношении двух 30-летних местных жителей. Они признаны виновными по пункту "ж" части 2 ст. 105 УК РФ (убийство)... Суд согласился с позицией гособвинителя, представившего доказательства, опровергающие позицию подсудимых, и назначил им наказание в виде 17 и 16 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима", - сообщает надзорное ведомство. Отмечается, что один из подсудимых вину в убийстве не признал, второй указал, что убил потерпевшего самостоятельно, пытаясь смягчить наказание. По данным СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности.Как уточнил РИА Новости представитель прокуратуры региона, голову потерпевшего подельники выбросили в реку, ее так и не нашли.

https://ria.ru/20240930/delo-1975528137.html

https://ria.ru/20240722/kriminal-1961134225.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, хабаровск, россия, хабаровский край