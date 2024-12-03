Двое мужчин в Хабаровске получили 16 и 17 лет тюрьмы за убийство друга
Двое мужчин получили 16 и 17 лет колонии за убийство приятеля в Хабаровске
Скульптура "Фемида". Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 3 дек - РИА Новости. Двое мужчин наказаны 16 и 17 годами колонии строгого режима за убийство своего товарища в Хабаровске в прошлом году, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Летом 2023 года источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что в Индустриальном районе Хабаровска, в районе улицы Нагорной, под мостом через ручей было найдено тело мужчины без головы. По факту убийства были задержаны и арестованы двое мужчин.
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Как позже сообщила прокуратура региона, в ночь с 26 на 27 июля прошлого года подсудимые пригласили в квартиру своего знакомого, после совместного распития алкоголя случился конфликт - возникли разногласия в связи с отбыванием наказания в местах лишения свободы. В итоге гостя стали душить ремнем, затем поочередно нанесли не менее 11 ударов ножом в область сердца и шеи. Тело мужчины завернули в покрывало и спрятали под мост.
"Хабаровский краевой суд вынес приговор в отношении двух 30-летних местных жителей. Они признаны виновными по пункту "ж" части 2 ст. 105 УК РФ (убийство)... Суд согласился с позицией гособвинителя, представившего доказательства, опровергающие позицию подсудимых, и назначил им наказание в виде 17 и 16 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима", - сообщает надзорное ведомство.
Отмечается, что один из подсудимых вину в убийстве не признал, второй указал, что убил потерпевшего самостоятельно, пытаясь смягчить наказание.
По данным СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности.
Как уточнил РИА Новости представитель прокуратуры региона, голову потерпевшего подельники выбросили в реку, ее так и не нашли.