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Двое мужчин в Хабаровске получили 16 и 17 лет тюрьмы за убийство друга - РИА Новости, 03.12.2024
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07:18 03.12.2024 (обновлено: 07:41 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/ubiystvo-1987006182.html
Двое мужчин в Хабаровске получили 16 и 17 лет тюрьмы за убийство друга
Двое мужчин в Хабаровске получили 16 и 17 лет тюрьмы за убийство друга - РИА Новости, 03.12.2024
Двое мужчин в Хабаровске получили 16 и 17 лет тюрьмы за убийство друга
Двое мужчин наказаны 16 и 17 годами колонии строгого режима за убийство своего товарища в Хабаровске в прошлом году, сообщает прокуратура Хабаровского края. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T07:18
2024-12-03T07:41
происшествия
хабаровск
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ХАБАРОВСК, 3 дек - РИА Новости. Двое мужчин наказаны 16 и 17 годами колонии строгого режима за убийство своего товарища в Хабаровске в прошлом году, сообщает прокуратура Хабаровского края. Летом 2023 года источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что в Индустриальном районе Хабаровска, в районе улицы Нагорной, под мостом через ручей было найдено тело мужчины без головы. По факту убийства были задержаны и арестованы двое мужчин. Как позже сообщила прокуратура региона, в ночь с 26 на 27 июля прошлого года подсудимые пригласили в квартиру своего знакомого, после совместного распития алкоголя случился конфликт - возникли разногласия в связи с отбыванием наказания в местах лишения свободы. В итоге гостя стали душить ремнем, затем поочередно нанесли не менее 11 ударов ножом в область сердца и шеи. Тело мужчины завернули в покрывало и спрятали под мост. "Хабаровский краевой суд вынес приговор в отношении двух 30-летних местных жителей. Они признаны виновными по пункту "ж" части 2 ст. 105 УК РФ (убийство)... Суд согласился с позицией гособвинителя, представившего доказательства, опровергающие позицию подсудимых, и назначил им наказание в виде 17 и 16 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима", - сообщает надзорное ведомство. Отмечается, что один из подсудимых вину в убийстве не признал, второй указал, что убил потерпевшего самостоятельно, пытаясь смягчить наказание. По данным СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности.Как уточнил РИА Новости представитель прокуратуры региона, голову потерпевшего подельники выбросили в реку, ее так и не нашли.
https://ria.ru/20240930/delo-1975528137.html
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происшествия, хабаровск, россия, хабаровский край
Происшествия, Хабаровск, Россия, Хабаровский край
Двое мужчин в Хабаровске получили 16 и 17 лет тюрьмы за убийство друга

Двое мужчин получили 16 и 17 лет колонии за убийство приятеля в Хабаровске

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСкульптура "Фемида"
Скульптура Фемида - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
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ХАБАРОВСК, 3 дек - РИА Новости. Двое мужчин наказаны 16 и 17 годами колонии строгого режима за убийство своего товарища в Хабаровске в прошлом году, сообщает прокуратура Хабаровского края.
Летом 2023 года источник в силовых структурах сообщал РИА Новости, что в Индустриальном районе Хабаровска, в районе улицы Нагорной, под мостом через ручей было найдено тело мужчины без головы. По факту убийства были задержаны и арестованы двое мужчин.
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Как позже сообщила прокуратура региона, в ночь с 26 на 27 июля прошлого года подсудимые пригласили в квартиру своего знакомого, после совместного распития алкоголя случился конфликт - возникли разногласия в связи с отбыванием наказания в местах лишения свободы. В итоге гостя стали душить ремнем, затем поочередно нанесли не менее 11 ударов ножом в область сердца и шеи. Тело мужчины завернули в покрывало и спрятали под мост.
"Хабаровский краевой суд вынес приговор в отношении двух 30-летних местных жителей. Они признаны виновными по пункту "ж" части 2 ст. 105 УК РФ (убийство)... Суд согласился с позицией гособвинителя, представившего доказательства, опровергающие позицию подсудимых, и назначил им наказание в виде 17 и 16 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1 год. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима", - сообщает надзорное ведомство.
Отмечается, что один из подсудимых вину в убийстве не признал, второй указал, что убил потерпевшего самостоятельно, пытаясь смягчить наказание.
По данным СУСК по Хабаровскому краю и Еврейской АО, мужчины ранее привлекались к уголовной ответственности.
Как уточнил РИА Новости представитель прокуратуры региона, голову потерпевшего подельники выбросили в реку, ее так и не нашли.
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