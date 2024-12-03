https://ria.ru/20241203/tsentrobank-1987057411.html

В ЦБ высказались о валютных интервенциях для стабилизации курса

В ЦБ высказались о валютных интервенциях для стабилизации курса - РИА Новости, 03.12.2024

В ЦБ высказались о валютных интервенциях для стабилизации курса

Банк России не разделяет мнение экспертов о необходимости валютных интервенций для стабилизации курса рубля, заявил журналистам зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T11:55

2024-12-03T11:55

2024-12-03T12:31

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

алексей заботкин

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Банк России не разделяет мнение экспертов о необходимости валютных интервенций для стабилизации курса рубля, заявил журналистам зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин."Мы не разделяем это мнение", - сказал он, отвечая на вопрос о предложениях экспертов к ЦБ активнее проводить интервенции на валютном рынке вместо повышения ключевой ставки.

https://ria.ru/20241203/rubl-1986931856.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, алексей заботкин