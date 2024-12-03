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В ЦБ высказались о валютных интервенциях для стабилизации курса - РИА Новости, 03.12.2024
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11:55 03.12.2024 (обновлено: 12:31 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/tsentrobank-1987057411.html
В ЦБ высказались о валютных интервенциях для стабилизации курса
В ЦБ высказались о валютных интервенциях для стабилизации курса - РИА Новости, 03.12.2024
В ЦБ высказались о валютных интервенциях для стабилизации курса
Банк России не разделяет мнение экспертов о необходимости валютных интервенций для стабилизации курса рубля, заявил журналистам зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T11:55
2024-12-03T12:31
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
алексей заботкин
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Банк России не разделяет мнение экспертов о необходимости валютных интервенций для стабилизации курса рубля, заявил журналистам зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин."Мы не разделяем это мнение", - сказал он, отвечая на вопрос о предложениях экспертов к ЦБ активнее проводить интервенции на валютном рынке вместо повышения ключевой ставки.
https://ria.ru/20241203/rubl-1986931856.html
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия, алексей заботкин
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Алексей Заботкин
В ЦБ высказались о валютных интервенциях для стабилизации курса

Заботкин: ЦБ не разделяет идею о валютных интервенциях для стабилизации курса

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Банк России не разделяет мнение экспертов о необходимости валютных интервенций для стабилизации курса рубля, заявил журналистам зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.
"Мы не разделяем это мнение", - сказал он, отвечая на вопрос о предложениях экспертов к ЦБ активнее проводить интервенции на валютном рынке вместо повышения ключевой ставки.
Электронное табло обмена курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
"Есть определенные признаки". Что будет с рублем в ближайшее время
Вчера, 08:00
 
ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияАлексей Заботкин
 
 
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