https://ria.ru/20241203/trevoga-1987051558.html

На Украине объявили воздушную тревогу

На Украине объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.12.2024

На Украине объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T11:32

2024-12-03T11:32

2024-12-03T12:04

специальная военная операция на украине

в мире

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, тревога была объявлена около 11.30 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20240929/konets-1975274585.html

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в мире, украина