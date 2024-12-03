https://ria.ru/20241203/trevoga-1986998813.html

В семи украинских областях объявили воздушную тревогу

В семи украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.12.2024

В семи украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области и еще шести областях в центральной и западной частях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T04:25

2024-12-03T04:25

2024-12-03T04:52

специальная военная операция на украине

киев

украина

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киевская область

воздушная тревога

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области и еще шести областях в центральной и западной частях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.По данным ресурса, тревога в столице прозвучала в 4.18 мск, во Львовской области — 4.11 мск, в остальных регионах тревога звучит уже более часа.Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20241127/ukraina-1985635685.html

киев

украина

киевская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, украина, в мире, киевская область, воздушная тревога