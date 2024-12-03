В семи украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киеве и семи областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaЖенщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Женщина спускается в бомбоубежище во время воздушной тревоги на Украине . Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской области и еще шести областях в центральной и западной частях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным ресурса, тревога в столице прозвучала в 4.18 мск, во Львовской области — 4.11 мск, в остальных регионах тревога звучит уже более часа.
Удары по украинской инфраструктуре Россия начала наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляется воздушная тревога, иногда - по всей стране.
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