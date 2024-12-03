https://ria.ru/20241203/tramp-1987059432.html

Помилование Хантера Байдена развязало руки Трампу, заявил эксперт

Помилование Хантера Байдена развязало руки Трампу, заявил эксперт - РИА Новости, 03.12.2024

Помилование Хантера Байдена развязало руки Трампу, заявил эксперт

Помилование сына президента США Джо Байдена Хантера развязало руки победившему на выборах в США Дональду Трампу, теперь он сможет без общественного осуждения... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:01

2024-12-03T12:01

2024-12-03T12:01

в мире

сша

хантер байден

дональд трамп

санкт-петербургский государственный университет

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Помилование сына президента США Джо Байдена Хантера развязало руки победившему на выборах в США Дональду Трампу, теперь он сможет без общественного осуждения помиловать участников штурма Капитолия 6 января 2021 года, рассказал РИА Новости доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин. "Я думаю, что (решение о помиловании Хантера Байдена - ред.) в протесты конечно не выльется, но выльется в поддержку последующих решений Дональда Трампа о помиловании тех, кого задержали, арестовали и привлекли к ответственности за 6 января 2021 года (штурм Капитолия - ред.). Он предпримет такие действия и получит в свою очередь общественную поддержку или по крайней мере отсутствие критики за такие действия. Теперь у него развязаны руки, чтобы помиловать тех, кого уже осудили", - сказал он. Эксперт добавил, что осуждение вызовет другой вид общественной реакции которая сейчас проявляется в демократоориентированных СМИ: они разогревают общественную реакцию осуждения освобождения от ответственности за преступления, которые не связаны с его приговорами. "Хантеру Байдену сейчас предъявлено обвинение по двум статьям..., но его помиловали, в том числе и за те преступления, которые он мог совершить в период с 2014 года, но никто ему этих обвинений не предъявил по тем сюжетам. Но видите, президент его помиловал не только за то, что ему сейчас вменили, а даже за то, что может быть найдено в отношении него с 2014 по 2024 год", - отметил Ярыгин. Хантеру Байдену, который является первым в истории ребенком действующего президента США, против которого были выдвинуты обвинения, вменяли два эпизода "умышленной неуплаты налогов". По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах, что грозило ему сроком в 12 месяцев тюрьмы по каждому пункту этих обвинений. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в десять лет тюрьмы. Ранее в Белом доме заявляли, что Байден не намерен помиловать своего сына, если его признают виновным по вменяемым налоговым преступлениям. В июне сам президент США заявлял, что в связи с обвинительным вердиктом сыну принимает решение суда.

https://ria.ru/20241202/peskov-1986837603.html

https://ria.ru/20241203/tramp-1986992070.html

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в мире, сша, хантер байден, дональд трамп, санкт-петербургский государственный университет