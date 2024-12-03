СМИ раскрыли, какую бытовую технику перестали пропускать в Россию
"Ъ": ФТС перестала пропускать в РФ кондиционеры и холодильники с фреоном R-410
Производство холодильников . Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Таможенная служба перестала пропускать кондиционеры и холодильники в Россию, пишет "Коммерсант".
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"Федеральная таможенная служба перестала пропускать оборудование, заправленное специальной охлаждающей смесью, а именно кондиционеры, промышленные и бытовые холодильники", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что ситуация может привести к дефициту электроники из-за простоя техники на границе.
Гендиректор Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игорь Прудников заявил, что с 12 ноября ведомство стало запрашивать лицензии у поставщиков оборудования с фреоном R-410.
По словам производителей кондиционеров, ФТС до этого не требовала предоставления лицензии на такое оборудование, необходимость предоставления документа касалось только "моновещества".
Гендиректор Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игорь Прудников заявил, что с 12 ноября ведомство стало запрашивать лицензии у поставщиков оборудования с фреоном R-410.
По словам производителей кондиционеров, ФТС до этого не требовала предоставления лицензии на такое оборудование, необходимость предоставления документа касалось только "моновещества".