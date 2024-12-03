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СМИ раскрыли, какую бытовую технику перестали пропускать в Россию - РИА Новости, 03.12.2024
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10:47 03.12.2024 (обновлено: 11:08 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/tamozhnya-1987032012.html
СМИ раскрыли, какую бытовую технику перестали пропускать в Россию
СМИ раскрыли, какую бытовую технику перестали пропускать в Россию - РИА Новости, 03.12.2024
СМИ раскрыли, какую бытовую технику перестали пропускать в Россию
Таможенная служба перестала пропускать кондиционеры и холодильники в Россию, пишет "Коммерсант". РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T10:47
2024-12-03T11:08
россия
федеральная таможенная служба (фтс россии)
экономика
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Таможенная служба перестала пропускать кондиционеры и холодильники в Россию, пишет "Коммерсант". &quot;Федеральная таможенная служба перестала пропускать оборудование, заправленное специальной охлаждающей смесью, а именно кондиционеры, промышленные и бытовые холодильники&quot;, — говорится в публикации.В статье отмечается, что ситуация может привести к дефициту электроники из-за простоя техники на границе. Гендиректор Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игорь Прудников заявил, что с 12 ноября ведомство стало запрашивать лицензии у поставщиков оборудования с фреоном R-410. По словам производителей кондиционеров, ФТС до этого не требовала предоставления лицензии на такое оборудование, необходимость предоставления документа касалось только "моновещества".
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россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), экономика
Россия, Федеральная таможенная служба (ФТС России), Экономика
СМИ раскрыли, какую бытовую технику перестали пропускать в Россию

"Ъ": ФТС перестала пропускать в РФ кондиционеры и холодильники с фреоном R-410

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкПроизводство холодильников
Производство холодильников - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Иван Руднев
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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Таможенная служба перестала пропускать кондиционеры и холодильники в Россию, пишет "Коммерсант".
«

"Федеральная таможенная служба перестала пропускать оборудование, заправленное специальной охлаждающей смесью, а именно кондиционеры, промышленные и бытовые холодильники", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что ситуация может привести к дефициту электроники из-за простоя техники на границе.

Гендиректор Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игорь Прудников заявил, что с 12 ноября ведомство стало запрашивать лицензии у поставщиков оборудования с фреоном R-410.

По словам производителей кондиционеров, ФТС до этого не требовала предоставления лицензии на такое оборудование, необходимость предоставления документа касалось только "моновещества".
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