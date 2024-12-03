https://ria.ru/20241203/tamozhnya-1987032012.html

СМИ раскрыли, какую бытовую технику перестали пропускать в Россию

СМИ раскрыли, какую бытовую технику перестали пропускать в Россию - РИА Новости, 03.12.2024

СМИ раскрыли, какую бытовую технику перестали пропускать в Россию

Таможенная служба перестала пропускать кондиционеры и холодильники в Россию, пишет "Коммерсант". РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T10:47

2024-12-03T10:47

2024-12-03T11:08

россия

федеральная таможенная служба (фтс россии)

экономика

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МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Таможенная служба перестала пропускать кондиционеры и холодильники в Россию, пишет "Коммерсант". "Федеральная таможенная служба перестала пропускать оборудование, заправленное специальной охлаждающей смесью, а именно кондиционеры, промышленные и бытовые холодильники", — говорится в публикации.В статье отмечается, что ситуация может привести к дефициту электроники из-за простоя техники на границе. Гендиректор Евразийской ассоциации рынка отопительных систем Игорь Прудников заявил, что с 12 ноября ведомство стало запрашивать лицензии у поставщиков оборудования с фреоном R-410. По словам производителей кондиционеров, ФТС до этого не требовала предоставления лицензии на такое оборудование, необходимость предоставления документа касалось только "моновещества".

https://ria.ru/20241002/tekhnika-1975928939.html

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россия, федеральная таможенная служба (фтс россии), экономика