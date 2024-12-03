https://ria.ru/20241203/t-bank-1987082071.html

Бесплатный математический онлайн-тренажер создали в России

Бесплатный математический онлайн-тренажер создали в России - РИА Новости, 03.12.2024

Бесплатный математический онлайн-тренажер создали в России

В России запустили бесплатный тренажер по математике "Число Т", с помощью которого можно, в частности, повышать уровень финансовой грамотности, пошагово изучать РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T13:27

2024-12-03T13:27

2024-12-03T13:27

россия

константин маркелов

т-банк (ао «тинькофф банк»)

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В России запустили бесплатный тренажер по математике "Число Т", с помощью которого можно, в частности, повышать уровень финансовой грамотности, пошагово изучать варианты решения задач по математике, смотреть разборы к ним, сообщает Т-Банк. Миссия онлайн-тренажера - сделать математику доступной для всех с помощью игровых механик. Он рассчитан на широкую аудиторию пользователей - от школьников начальных классов до продвинутых пользователей. В основе тренажера лежит математическая и технологическая экспертиза банка. Тренажер включает в себя задачи всех уровней сложности - от самых простых, например, расчет процентов, до самых сложных - экономические задачи, которые дают на ЕГЭ. Задачи не повторяются, что позволяет поддерживать интерес пользователей на высоком уровне. Алгоритмы тренажера подстраиваются под пользователей — усложняют или упрощают задачи в зависимости от индивидуальной успеваемости. Онлайн-тренажер доступен в мобильном приложении Т-Банка, его использование бесплатно на всех этапах обучения, говорится в сообщении. Функционал тренажера будет расширяться, а количество тем и типов заданий будет масштабироваться. В будущем планируется добавление других предметов, новых заданий и тем для пользователей всех возрастов, а также внедрение технологий искусственного интеллекта. "Мы живем в цифровом мире, где происходит непрерывная цифровая трансформация. Любая инновация в этой сфере всегда начинается с языка математики. Мы на уровне компании давно это поняли и разработали ряд бесплатных инициатив, которые объединили в масштабный образовательный проект "Т=Математика". Цель этого проекта поднять престиж и интерес к этой науке на принципиально новый уровень в стране, дать возможность как можно большему числу людей рассмотреть красоту математики, прокачать логическое мышление", - отметил директор по продукту и технологиям, вице-президент Т-Банка Константин Маркелов, его слова приводятся в сообщении. Спикер добавил, что "Число Т" - это часть образовательного проекта Т=Математика. Это своего рода тренажерный зал для ума, где в игровой форме дети могут учиться, узнавать новое, а взрослые - поддерживать в тонусе работу мозга. "В конечном итоге неподдельный интерес, успехи в математике, желание познавать новое, решать сложные нерешаемые задачи ведет к появлению нового поколения, которое обеспечит технологический суверенитет стране", - подчеркнул Маркелов.

https://ria.ru/20241127/t-bank-1986023006.html

https://ria.ru/20241202/diktant-1986890040.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, константин маркелов, т-банк (ао «тинькофф банк»)