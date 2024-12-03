https://ria.ru/20241203/svo-1987143818.html

Астраханский губернатор передал бойцам СВО партию новых квадроциклов

Астраханский губернатор передал бойцам СВО партию новых квадроциклов - РИА Новости, 03.12.2024

Астраханский губернатор передал бойцам СВО партию новых квадроциклов

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин передал астраханским бойцам в зону проведения специальной военной операции новую мототехнику, сообщила... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T17:21

2024-12-03T17:21

2024-12-03T17:22

надежные люди

астраханская область

игорь бабушкин

сво

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 дек - РИА Новости. Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин передал астраханским бойцам в зону проведения специальной военной операции новую мототехнику, сообщила пресс-служба главы региона в своем Telegram-канале. "Губернатор Игорь Бабушкин передал астраханским бойцам СВО новую мототехнику. Девять квадроциклов отправили в зону проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе главы региона, по поручению Бабушкина технику закупили и подготовили к транспортировке в подшефный 177-й полк морской пехоты Каспийской флотилии, в котором служит много астраханцев. "Ребята нашего подшефного 177-го полка морской пехоты сейчас находятся в непосредственном соприкосновении с противником. Хочу передать ребятам наилучшие пожелания. Мы ждём вас и желаем, чтобы вы без потерь вернулись домой", - приводятся в сообщении слова Бабушкина. Как уточнил глава региона, квадроциклы поступят туда, где они больше всего необходимы, – на курское направление специальной военной операции.

https://ria.ru/20241203/svo-1987060000.html

https://ria.ru/20241202/svo-1986822014.html

астраханская область

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астраханская область, игорь бабушкин, сво