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Липецким отцам участников СВО вручили памятные награды
Липецким отцам участников СВО вручили памятные награды - РИА Новости, 03.12.2024
Липецким отцам участников СВО вручили памятные награды
В Липецкой области вручили награды отцам участников СВО, которые геройски проявили себя на поле боя, медали "Отец солдата" получили 15 человек, сообщил... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T16:03
2024-12-03T16:03
2024-12-03T16:03
липецкая область
липецкая область
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игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 3 дек - РИА Новости. В Липецкой области вручили награды отцам участников СВО, которые геройски проявили себя на поле боя, медали "Отец солдата" получили 15 человек, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Медаль "Отец солдата" была учреждена 9 мая 2023 года Всероссийским общественным движением "Отцы России". Как отметил Артамонов, эту награду еще называют семейной, в знак признательности обоим родителям за их общий вклад в воспитание сыновей-героев. Многие мужчины на церемонию вручения медалей пришли со своими супругами. В четырех награжденных семьях сыновья геройски погибли, исполняя свой воинский долг. "Медаль "Отец солдата" — это общественная награда, подтверждение того, что граждане России понимают цену родительского подвига, осознают мужество наших бойцов, благодарны им за эту преданность и защиту", — прокомментировал губернатор Артамонов.
https://ria.ru/20241202/tsentr-1986901250.html
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липецкая область, россия, игорь артамонов
Липецкая область, Липецкая область, Россия, Игорь Артамонов
Липецким отцам участников СВО вручили памятные награды
Артамонов: в Липецкой области отцам участников СВО вручили медали "Отец солдата"
ЛИПЕЦК, 3 дек - РИА Новости. В Липецкой области вручили награды отцам участников СВО, которые геройски проявили себя на поле боя, медали "Отец солдата" получили 15 человек, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Медаль "Отец солдата" была учреждена 9 мая 2023 года Всероссийским общественным движением "Отцы России". Как отметил Артамонов, эту награду еще называют семейной, в знак признательности обоим родителям за их общий вклад в воспитание сыновей-героев.
Многие мужчины на церемонию вручения медалей пришли со своими супругами. В четырех награжденных семьях сыновья геройски погибли, исполняя свой воинский долг.
"Медаль "Отец солдата" — это общественная награда, подтверждение того, что граждане России понимают цену родительского подвига, осознают мужество наших бойцов, благодарны им за эту преданность и защиту", — прокомментировал губернатор Артамонов.