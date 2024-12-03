https://ria.ru/20241203/svo-1987117165.html

Липецким отцам участников СВО вручили памятные награды

Липецким отцам участников СВО вручили памятные награды - РИА Новости, 03.12.2024

Липецким отцам участников СВО вручили памятные награды

В Липецкой области вручили награды отцам участников СВО, которые геройски проявили себя на поле боя, медали "Отец солдата" получили 15 человек, сообщил... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T16:03

2024-12-03T16:03

2024-12-03T16:03

липецкая область

липецкая область

россия

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 3 дек - РИА Новости. В Липецкой области вручили награды отцам участников СВО, которые геройски проявили себя на поле боя, медали "Отец солдата" получили 15 человек, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Медаль "Отец солдата" была учреждена 9 мая 2023 года Всероссийским общественным движением "Отцы России". Как отметил Артамонов, эту награду еще называют семейной, в знак признательности обоим родителям за их общий вклад в воспитание сыновей-героев. Многие мужчины на церемонию вручения медалей пришли со своими супругами. В четырех награжденных семьях сыновья геройски погибли, исполняя свой воинский долг. "Медаль "Отец солдата" — это общественная награда, подтверждение того, что граждане России понимают цену родительского подвига, осознают мужество наших бойцов, благодарны им за эту преданность и защиту", — прокомментировал губернатор Артамонов.

https://ria.ru/20241202/tsentr-1986901250.html

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липецкая область, россия, игорь артамонов