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Генераторы и сезонные фрукты отправили из Сочи в зону СВО - РИА Новости, 03.12.2024
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Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
12:16 03.12.2024 (обновлено: 12:17 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/svo-1987065034.html
Генераторы и сезонные фрукты отправили из Сочи в зону СВО
Генераторы и сезонные фрукты отправили из Сочи в зону СВО - РИА Новости, 03.12.2024
Генераторы и сезонные фрукты отправили из Сочи в зону СВО
Генераторы, портативные электростанции, медикаменты и сезонные фрукты – фейхоа и хурму - отправили из Сочи в зону специальной военной операции, рассказал РИА... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:16
2024-12-03T12:17
надежные люди
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россия
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СОЧИ, 3 дек – РИА Новости. Генераторы, портативные электростанции, медикаменты и сезонные фрукты – фейхоа и хурму - отправили из Сочи в зону специальной военной операции, рассказал РИА Новости председатель Сочинской территориальной организации Общероссийского профсоюза военнослужащих (СТО ОПСВ) Андрей Зотов. Поддержка бойцов, говорит собеседник агентства, осуществляется с декабря 2022 года, гуманитарную помощь отправляют из олимпийской столицы раз в месяц. "В крайний рейс отвозили: генератор, портативную электростанцию, комплект спутниковй связи, маскировочные сети собственного производства (50 штук), антитепловизионные одеяла (20 штук), цифровые радиостанци TYT-390 (10 штук) и LIRA-2600 (2 штуки), медикаменты (4 коробки), тёплые вещи, шерстяные носки, связанные нашими единомышленниками, обувь, средства гигиены, сезонные фрукты (хурма, фейхоа). Объем одного рейса 12 кубометров, вес примерно 2,5-3 тонны", - сказал Зотов. Он уточнил, что в подразделениях, куда доставляют груз с посылками, находятся сочинские бойцы и их сослуживцы из других регионов России. Поддержка участников спецоперации осуществляется силами волонтерских групп "ZOV Сочи" и "МыVместе Сочи", а также неравнодушными горожанами. "Совместными усилиями мы возили помощь на донецкое направление - Еленовка, Макеевка и Запорожье", - отметил Зотов. Гуманитарная поддержка, говорит он, оказывается не только бойцам СВО, но и детям в детских домах, для них собирают новые вещи и подарки к Новому году.
https://ria.ru/20241203/svo-1987060000.html
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сочи, россия, макеевка, сво
Надежные люди, Сочи, Россия, Макеевка, СВО
Генераторы и сезонные фрукты отправили из Сочи в зону СВО

Зотов: в зону СВО из Сочи отправили сезонные фрукты и генераторы

© Фото предоставлено председателем Сочинской территориальной организации Общероссийского профсоюза военнослужащих Андреем ЗотовымГуманитарную помощь отправили из Сочи в зону СВО
Гуманитарную помощь отправили из Сочи в зону СВО - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© Фото предоставлено председателем Сочинской территориальной организации Общероссийского профсоюза военнослужащих Андреем Зотовым
Гуманитарную помощь отправили из Сочи в зону СВО
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СОЧИ, 3 дек – РИА Новости. Генераторы, портативные электростанции, медикаменты и сезонные фрукты – фейхоа и хурму - отправили из Сочи в зону специальной военной операции, рассказал РИА Новости председатель Сочинской территориальной организации Общероссийского профсоюза военнослужащих (СТО ОПСВ) Андрей Зотов.
Поддержка бойцов, говорит собеседник агентства, осуществляется с декабря 2022 года, гуманитарную помощь отправляют из олимпийской столицы раз в месяц.
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"В крайний рейс отвозили: генератор, портативную электростанцию, комплект спутниковй связи, маскировочные сети собственного производства (50 штук), антитепловизионные одеяла (20 штук), цифровые радиостанци TYT-390 (10 штук) и LIRA-2600 (2 штуки), медикаменты (4 коробки), тёплые вещи, шерстяные носки, связанные нашими единомышленниками, обувь, средства гигиены, сезонные фрукты (хурма, фейхоа). Объем одного рейса 12 кубометров, вес примерно 2,5-3 тонны", - сказал Зотов.
Он уточнил, что в подразделениях, куда доставляют груз с посылками, находятся сочинские бойцы и их сослуживцы из других регионов России. Поддержка участников спецоперации осуществляется силами волонтерских групп "ZOV Сочи" и "МыVместе Сочи", а также неравнодушными горожанами. "Совместными усилиями мы возили помощь на донецкое направление - Еленовка, Макеевка и Запорожье", - отметил Зотов.
Гуманитарная поддержка, говорит он, оказывается не только бойцам СВО, но и детям в детских домах, для них собирают новые вещи и подарки к Новому году.
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Надежные людиСочиРоссияМакеевкаСВО
 
 
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