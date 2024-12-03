https://ria.ru/20241203/svo-1987065034.html

Генераторы и сезонные фрукты отправили из Сочи в зону СВО

Генераторы и сезонные фрукты отправили из Сочи в зону СВО - РИА Новости, 03.12.2024

Генераторы и сезонные фрукты отправили из Сочи в зону СВО

Генераторы, портативные электростанции, медикаменты и сезонные фрукты – фейхоа и хурму - отправили из Сочи в зону специальной военной операции, рассказал РИА... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:16

2024-12-03T12:16

2024-12-03T12:17

надежные люди

сочи

россия

макеевка

сво

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/03/1987061023_0:301:780:740_1920x0_80_0_0_e647e6e203db82f1e9fd2b2af990d555.jpg

СОЧИ, 3 дек – РИА Новости. Генераторы, портативные электростанции, медикаменты и сезонные фрукты – фейхоа и хурму - отправили из Сочи в зону специальной военной операции, рассказал РИА Новости председатель Сочинской территориальной организации Общероссийского профсоюза военнослужащих (СТО ОПСВ) Андрей Зотов. Поддержка бойцов, говорит собеседник агентства, осуществляется с декабря 2022 года, гуманитарную помощь отправляют из олимпийской столицы раз в месяц. "В крайний рейс отвозили: генератор, портативную электростанцию, комплект спутниковй связи, маскировочные сети собственного производства (50 штук), антитепловизионные одеяла (20 штук), цифровые радиостанци TYT-390 (10 штук) и LIRA-2600 (2 штуки), медикаменты (4 коробки), тёплые вещи, шерстяные носки, связанные нашими единомышленниками, обувь, средства гигиены, сезонные фрукты (хурма, фейхоа). Объем одного рейса 12 кубометров, вес примерно 2,5-3 тонны", - сказал Зотов. Он уточнил, что в подразделениях, куда доставляют груз с посылками, находятся сочинские бойцы и их сослуживцы из других регионов России. Поддержка участников спецоперации осуществляется силами волонтерских групп "ZOV Сочи" и "МыVместе Сочи", а также неравнодушными горожанами. "Совместными усилиями мы возили помощь на донецкое направление - Еленовка, Макеевка и Запорожье", - отметил Зотов. Гуманитарная поддержка, говорит он, оказывается не только бойцам СВО, но и детям в детских домах, для них собирают новые вещи и подарки к Новому году.

https://ria.ru/20241203/svo-1987060000.html

https://ria.ru/20241203/svo-1987008559.html

сочи

россия

макеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, россия, макеевка, сво