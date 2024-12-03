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Бойцы "Центра" отразили 12 контратак ВСУ - РИА Новости, 03.12.2024
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12:13 03.12.2024 (обновлено: 12:17 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/svo-1987063509.html
Бойцы "Центра" отразили 12 контратак ВСУ
Бойцы "Центра" отразили 12 контратак ВСУ - РИА Новости, 03.12.2024
Бойцы "Центра" отразили 12 контратак ВСУ
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 12 контратак ВСУ, противник потерял свыше 555 военнослужащих и четыре боевые бронемашины,... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:13
2024-12-03T12:17
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 12 контратак ВСУ, противник потерял свыше 555 военнослужащих и четыре боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 59-й механизированной бригады ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Гродовка и Димитров Донецкой Народной Республики."Отражены 12 контратак штурмовых групп 42-й, 100-й механизированных, 56-й мотопехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты. Противник потерял более 555 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152-мм орудие "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Безопасность
Бойцы "Центра" отразили 12 контратак ВСУ

ВСУ потеряли более 555 военных в зоне действий "Центра"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО
Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий Вооруженных сил РФ в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 12 контратак ВСУ, противник потерял свыше 555 военнослужащих и четыре боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ.
По данным министерства, силы группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 59-й механизированной бригады ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Гродовка и Димитров Донецкой Народной Республики.
"Отражены 12 контратак штурмовых групп 42-й, 100-й механизированных, 56-й мотопехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты. Противник потерял более 555 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152-мм орудие "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
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