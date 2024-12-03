https://ria.ru/20241203/svo-1987063509.html

Бойцы "Центра" отразили 12 контратак ВСУ

Бойцы "Центра" отразили 12 контратак ВСУ - РИА Новости, 03.12.2024

Бойцы "Центра" отразили 12 контратак ВСУ

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 12 контратак ВСУ, противник потерял свыше 555 военнослужащих и четыре боевые бронемашины,... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:13

2024-12-03T12:13

2024-12-03T12:17

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

безопасность

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили 12 контратак ВСУ, противник потерял свыше 555 военнослужащих и четыре боевые бронемашины, сообщило Минобороны РФ.По данным министерства, силы группировки улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 59-й механизированной бригады ВСУ, 38-й бригады морской пехоты и 14-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Шевченко, Гродовка и Димитров Донецкой Народной Республики."Отражены 12 контратак штурмовых групп 42-й, 100-й механизированных, 56-й мотопехотной, 71-й егерской бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты. Противник потерял более 555 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей, 152-мм орудие "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, безопасность