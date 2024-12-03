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ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий "Днепра"

ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий "Днепра" - РИА Новости, 03.12.2024

ВСУ потеряли до 60 военных в зоне действий "Днепра"

Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 60 военных, сообщило во вторник Минобороны РФ. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:12

2024-12-03T12:12

2024-12-03T12:17

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" наносили поражение формированиям ВСУ, общие потери ВСУ составили до 60 военных, сообщило во вторник Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 124-й и 126-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Молодежное и Никольское Херсонской области. Потери ВСУ составили до 60-ти военнослужащих и три автомобиля", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область , вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность