https://ria.ru/20241203/svo-1987062238.html

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 03.12.2024

Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"

ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, БМП, станцию РЭБ и склад боеприпасов в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:11

2024-12-03T12:11

2024-12-03T12:16

специальная военная операция на украине

константиновка

донецкая народная республика

славянск

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, БМП, станцию РЭБ и склад боеприпасов в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Константиновка, Дачное и Славянск ДНР."Потери противника составили до 370 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

константиновка

донецкая народная республика

славянск

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константиновка, донецкая народная республика, славянск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность