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Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Юга" - РИА Новости, 03.12.2024
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, БМП, станцию РЭБ и склад боеприпасов в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:11
2024-12-03T12:11
2024-12-03T12:16
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. ВСУ потеряли до 370 военнослужащих, БМП, станцию РЭБ и склад боеприпасов в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение формированиям 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Константиновка, Дачное и Славянск ДНР."Потери противника составили до 370 военнослужащих, боевая машина пехоты, пять автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы. Уничтожен полевой склад боеприпасов", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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константиновка, донецкая народная республика, славянск, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Константиновка, Донецкая Народная Республика, Славянск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны сообщило о потерях ВСУ в зоне действий "Юга"
Минобороны: ВСУ потеряли до 370 военных в зоне действий "Юга"