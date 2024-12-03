https://ria.ru/20241203/svo-1987062109.html

ВСУ потеряли бронированные машины в зоне действий группировки "Восток"

ВСУ потеряли бронированные машины в зоне действий группировки "Восток" - РИА Новости, 03.12.2024

ВСУ потеряли бронированные машины в зоне действий группировки "Восток"

Украинские войска потеряли в зоне действия российской группировки "Восток" до 155 военнослужащих, танк, четыре бронемашины и САУ "Акация", сообщило Минобороны... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:10

2024-12-03T12:10

2024-12-03T12:20

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска потеряли в зоне действия российской группировки "Восток" до 155 военнослужащих, танк, четыре бронемашины и САУ "Акация", сообщило Минобороны России."Нанесено поражение формированиям 33-й механизированной бригады ВСУ, 127-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Комар и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 155 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1987007601.html

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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)