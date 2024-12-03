Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли бронированные машины в зоне действий группировки "Восток" - РИА Новости, 03.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:10 03.12.2024 (обновлено: 12:20 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/svo-1987062109.html
ВСУ потеряли бронированные машины в зоне действий группировки "Восток"
ВСУ потеряли бронированные машины в зоне действий группировки "Восток" - РИА Новости, 03.12.2024
ВСУ потеряли бронированные машины в зоне действий группировки "Восток"
Украинские войска потеряли в зоне действия российской группировки "Восток" до 155 военнослужащих, танк, четыре бронемашины и САУ "Акация", сообщило Минобороны... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:10
2024-12-03T12:20
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986384743_0:0:3290:1851_1920x0_80_0_0_cdd2d2af92402d678ec477491d0b70cf.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска потеряли в зоне действия российской группировки "Восток" до 155 военнослужащих, танк, четыре бронемашины и САУ "Акация", сообщило Минобороны России."Нанесено поражение формированиям 33-й механизированной бригады ВСУ, 127-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Комар и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 155 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1987007601.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986384743_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_d7724df1550564478f8ade9bd411c53f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли бронированные машины в зоне действий группировки "Восток"

ВСУ потеряли бронированные машины и танк в зоне действий группировки "Восток"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) "Град" группировки "Центр" ВС РФ
Реактивная система залпового огня (РСЗО) Град группировки Центр ВС РФ - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Реактивная система залпового огня (РСЗО) "Град" группировки "Центр" ВС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска потеряли в зоне действия российской группировки "Восток" до 155 военнослужащих, танк, четыре бронемашины и САУ "Акация", сообщило Минобороны России.
"Нанесено поражение формированиям 33-й механизированной бригады ВСУ, 127-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Комар и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 155 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении.
Реактивная система залпового огня Град группировки Центр ВС РФ на Красноармейском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Марочко рассказал, сколько осталось до полного освобождения ЛНР от ВСУ
Вчера, 07:36
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала