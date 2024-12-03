https://ria.ru/20241203/svo-1987062109.html
ВСУ потеряли бронированные машины в зоне действий группировки "Восток"
ВСУ потеряли бронированные машины в зоне действий группировки "Восток" - РИА Новости, 03.12.2024
ВСУ потеряли бронированные машины в зоне действий группировки "Восток"
Украинские войска потеряли в зоне действия российской группировки "Восток" до 155 военнослужащих, танк, четыре бронемашины и САУ "Акация", сообщило Минобороны... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:10
2024-12-03T12:10
2024-12-03T12:20
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986384743_0:0:3290:1851_1920x0_80_0_0_cdd2d2af92402d678ec477491d0b70cf.jpg
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Украинские войска потеряли в зоне действия российской группировки "Восток" до 155 военнослужащих, танк, четыре бронемашины и САУ "Акация", сообщило Минобороны России."Нанесено поражение формированиям 33-й механизированной бригады ВСУ, 127-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Комар и Октябрь Донецкой Народной Республики. Отразили две контратаки штурмовых групп ВСУ. Потери противника составили до 155 военнослужащих, танк, четыре боевые бронированные машины, пять автомобилей и 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1987007601.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986384743_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_d7724df1550564478f8ade9bd411c53f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли бронированные машины в зоне действий группировки "Восток"
ВСУ потеряли бронированные машины и танк в зоне действий группировки "Восток"