https://ria.ru/20241203/svo-1987061830.html
Российские военные освободили Романовку в ДНР
Российские военные освободили Романовку в ДНР - РИА Новости, 03.12.2024
Российские военные освободили Романовку в ДНР
Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Романовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T12:09
2024-12-03T12:09
2024-12-03T12:21
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Романовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Романовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Российские военные освободили Романовку в ДНР
Минобороны: группировка "Юг" освободила Романовку в ДНР