https://ria.ru/20241203/svo-1987061830.html

Российские военные освободили Романовку в ДНР

Российские военные освободили Романовку в ДНР - РИА Новости, 03.12.2024

Российские военные освободили Романовку в ДНР

Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Романовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T12:09

2024-12-03T12:09

2024-12-03T12:21

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Романовка в ДНР, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск в результате решительных действий освободили населенный пункт Романовка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

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2024

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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность