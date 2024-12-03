https://ria.ru/20241203/svo-1987009227.html

ВС России прорвали оборону ВСУ в Харьковской области, сообщили в ЛНР

ВС России прорвали оборону ВСУ в Харьковской области, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 03.12.2024

ВС России прорвали оборону ВСУ в Харьковской области, сообщили в ЛНР

Российские силы прорвали оборону ВСУ северо-западнее населенного пункта Мясютовка в Харьковской области и взяли под огневой контроль отрезок трассы на Купянск,... РИА Новости, 03.12.2024

2024-12-03T08:13

2024-12-03T08:13

2024-12-03T08:16

специальная военная операция на украине

харьковская область

луганская народная республика

украина

андрей марочко

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983597291_0:0:3022:1700_1920x0_80_0_0_846eb790120fdb965e8e6f7244c5bd08.jpg

ЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. Российские силы прорвали оборону ВСУ северо-западнее населенного пункта Мясютовка в Харьковской области и взяли под огневой контроль отрезок трассы на Купянск, которой активно пользовались ВСУ, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе успешных освободительных действий нашим передовым подразделениям удалось прорвать оборонительную линию противника северо-западнее Мясютовки и занять более выгодные рубежи и позиции. Вклинивание в оборону ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.), позволило взять под огневой контроль порядка двух километров трассы Двуречная-Купянск, которой до недавнего времени активно пользовались украинские боевики", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Со слов эксперта, украинские силы направили дополнительные резервы в район населенных пунктов Фиголевка, Двуречная и Западное для попыток вернуть утерянные позиции на данном участке фронта. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, а также отразила девять контратак, потери противника составили до 490 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны России.

https://ria.ru/20241203/spetsoperatsiya-1987000696.html

харьковская область

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

харьковская область, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность