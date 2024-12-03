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ВС России прорвали оборону ВСУ в Харьковской области, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 03.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:13 03.12.2024 (обновлено: 08:16 03.12.2024)
https://ria.ru/20241203/svo-1987009227.html
ВС России прорвали оборону ВСУ в Харьковской области, сообщили в ЛНР
ВС России прорвали оборону ВСУ в Харьковской области, сообщили в ЛНР - РИА Новости, 03.12.2024
ВС России прорвали оборону ВСУ в Харьковской области, сообщили в ЛНР
Российские силы прорвали оборону ВСУ северо-западнее населенного пункта Мясютовка в Харьковской области и взяли под огневой контроль отрезок трассы на Купянск,... РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T08:13
2024-12-03T08:16
специальная военная операция на украине
харьковская область
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. Российские силы прорвали оборону ВСУ северо-западнее населенного пункта Мясютовка в Харьковской области и взяли под огневой контроль отрезок трассы на Купянск, которой активно пользовались ВСУ, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе успешных освободительных действий нашим передовым подразделениям удалось прорвать оборонительную линию противника северо-западнее Мясютовки и занять более выгодные рубежи и позиции. Вклинивание в оборону ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.), позволило взять под огневой контроль порядка двух километров трассы Двуречная-Купянск, которой до недавнего времени активно пользовались украинские боевики", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Со слов эксперта, украинские силы направили дополнительные резервы в район населенных пунктов Фиголевка, Двуречная и Западное для попыток вернуть утерянные позиции на данном участке фронта. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, а также отразила девять контратак, потери противника составили до 490 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны России.
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харьковская область, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России прорвали оборону ВСУ в Харьковской области, сообщили в ЛНР

Марочко: ВС РФ прорвали оборону ВСУ в районе Мясютовки в Харьковской области

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 3 дек - РИА Новости. Российские силы прорвали оборону ВСУ северо-западнее населенного пункта Мясютовка в Харьковской области и взяли под огневой контроль отрезок трассы на Купянск, которой активно пользовались ВСУ, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе успешных освободительных действий нашим передовым подразделениям удалось прорвать оборонительную линию противника северо-западнее Мясютовки и занять более выгодные рубежи и позиции. Вклинивание в оборону ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.), позволило взять под огневой контроль порядка двух километров трассы Двуречная-Купянск, которой до недавнего времени активно пользовались украинские боевики", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Со слов эксперта, украинские силы направили дополнительные резервы в район населенных пунктов Фиголевка, Двуречная и Западное для попыток вернуть утерянные позиции на данном участке фронта.
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад в различных районах Харьковской области, ДНР и ЛНР, а также отразила девять контратак, потери противника составили до 490 военнослужащих, сообщили в понедельник в Минобороны России.
Боевая работа экипажа танка Т-72Б3 - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
Экипаж танка Т-72Б3 группы "Центр" помог штурмовикам прорвать оборону ВСУ
05:11
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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