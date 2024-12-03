https://ria.ru/20241203/svo-1987008559.html
В Москве участники ярмарок отправили продукты в зону СВО
В Москве участники ярмарок отправили продукты в зону СВО - РИА Новости, 03.12.2024
В Москве участники ярмарок отправили продукты в зону СВО
Участники ярмарок выходного дня в Москве отправляют продукты в зону спецоперации в преддверии Нового года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 03.12.2024
2024-12-03T08:03
2024-12-03T08:03
2024-12-03T08:03
надежные люди
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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Участники ярмарок выходного дня в Москве отправляют продукты в зону спецоперации в преддверии Нового года, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Участники ярмарок выходного дня c начала специальной военной операции (СВО) поддерживают бойцов. В преддверии празднования Нового года на передовую отправляют мандарины, конфеты и другие продукты... Фермеры помогают и жителям приграничных территорий, куда отправляют сезонный урожай, копченое и соленое мясо, консервы и другие продукты. Один из участников московских ярмарок передает свою продукцию бойцам, находящимся на приграничной территории, и устраивает военно-полевую кухню на праздники. Он готовит плов и сытные каши из продуктов собственного производства", - говорится в сообщении. Отмечается, что на столичных ярмарках и двух рыбных рынках "Москва - на волне" предоставляют скидку в размере 10% участникам СВО и их семьям. В Москве работает 56 ярмарок выходного дня и 71 межрегиональная ярмарка. На их прилавках можно приобрести натуральные овощи, фрукты и ягоды, а также продукты локальных фермерских хозяйств более чем из 40 регионов России. Ярмарочные площадки расположены рядом с жилыми комплексами, станциями метро и остановками общественного транспорта.
https://ria.ru/20241202/orel-1986903878.html
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москва
В Москве участники ярмарок отправили продукты в зону СВО
В Москве участники ярмарок отправили продукты в зону СВО перед Новым годом
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Участники ярмарок выходного дня в Москве отправляют продукты в зону спецоперации в преддверии Нового года, сообщается на сайте
мэра и правительства столицы.
"Участники ярмарок выходного дня c начала специальной военной операции (СВО) поддерживают бойцов. В преддверии празднования Нового года на передовую отправляют мандарины, конфеты и другие продукты... Фермеры помогают и жителям приграничных территорий, куда отправляют сезонный урожай, копченое и соленое мясо, консервы и другие продукты. Один из участников московских ярмарок передает свою продукцию бойцам, находящимся на приграничной территории, и устраивает военно-полевую кухню на праздники. Он готовит плов и сытные каши из продуктов собственного производства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на столичных ярмарках и двух рыбных рынках "Москва - на волне" предоставляют скидку в размере 10% участникам СВО и их семьям.
В Москве работает 56 ярмарок выходного дня и 71 межрегиональная ярмарка. На их прилавках можно приобрести натуральные овощи, фрукты и ягоды, а также продукты локальных фермерских хозяйств более чем из 40 регионов России. Ярмарочные площадки расположены рядом с жилыми комплексами, станциями метро и остановками общественного транспорта.